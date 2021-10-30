https://tr.sputniknews.com/20211030/kovid-19-hastalarinin-mecburi-refakatcilerine-ozel-hastanelere-ucret-odemeyin-uyarisi-1050326297.html

Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'özel hastanelere ücret ödemeyin' uyarısı

Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'özel hastanelere ücret ödemeyin' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Kovid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T14:44+0300

2021-10-30T14:44+0300

2021-10-30T14:44+0300

koronavirüs

hastane

özel hastane

refakat

refakatçi

koronavirüs

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 başladığında, 9 Nisan 2020'de Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bir tebliğ yayımladığını, burada acil hal kapsamı genişletilerek Kovid-19 tanı ve tedavisinin de bu kapsama alındığını anımsattı.Salgın başlangıcında özel hastanelerin Kovid-19 tanı ve tedavisinde ücret aldığını, birlik olarak bu konuda vatandaşları ve hastaneleri uyardıklarını aktaran Şahin, ancak çoğunluğun konuyu bilmediğini, az sayıda tüketicinin de birliklerine ve mahkemeye başvurup parasını geri aldığını belirtti.Şahin, özel hastanelerin refakatçi üzerinden para alma yoluna gittiğini savunarak, şu uyarılarda bulundu:"Özel hastaneler, tanı ve tedavilerden ücret alamayacakları için hastanın yanına refakatçi istiyorlar. Refakatçiden günlük yatak bedeli olarak beş yıldızlı otellerin bile üzerinde bir fiyat isteniyor. 750, 1000, 1500 lira gibi gecelik yatak ücreti, 'Biz bunu hastadan almadık, refakatçiden aldık' diye... Refakatçi kalınıp kalınmamasını belirlemek doktorun yetkisindedir ve refakatçiden para alınması sadece keyfe keder kalımlardadır. Yani, 'Ben annemin, babamın, eşimin yanında kalmak istiyorum, aslında zorunlu değil, ihtiyacı da yok, kendi başına halledebilir ama ben kalmak istiyorum.' derse para alabilirler. Fakat doktor derse ki 'Bu kişi kendi bakımını yapamaz, dolayısıyla bir refakatçi şart', o refakatçiden de ücret alınamaz."Hastasının yanında zorunlu kalan refakatçiden ücret alınması durumunda, bu kişinin doktor tarafından verilen yazı ile itirazda bulunabileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle Sosyal Güvenlik birimine başvuracaklar. 'Biz orada şu şekilde kaldık' diye faturalarını gösterecekler. Onlar zaten kendi sistemlerinden bakıp fazlalıkları belirliyorlar. Özel hastaneye bir ceza kesiliyor, o alınan bedelin 5 katı kadar. Sonra iadesi için hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvuruluyor." diye konuştu.'Keyfi kalımlarda refakatçi ücreti yarı yarıya'Hastanın yanında keyfi kalımlara da değinen Şahin, "Bu durumda refakatçi ücreti yarı yarıyadır. Orada da özel hastaneler tam fiyat alıyor. O da SGK'de belirlidir. Özel hastanelerin yatak fiyatları tüm illerin SGK'lerinde belirlidir. Hemen SGK'ye başvurup alınan bedelin fazlalığı var ise iadesini tüketicilerimiz talep edebilir." dedi.

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hastane, özel hastane, refakat, refakatçi, koronavirüs