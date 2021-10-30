https://tr.sputniknews.com/20211030/kurttan-kurdistan-sorusturmasina-tepki-siddet-olmadigi-surece-insanlar-her-seyi-konusmalidir-1050328954.html

AK Parti MKYK üyesi Kurt'tan 'Kürdistan' gözaltısına tepki

AK Parti MKYK üyesi Kurt'tan 'Kürdistan' gözaltısına tepki

AK Partili Abdurrahman Kurt, Siirt'te İYİ Parti lideri Akşener ile sohbet ederken, “Burası Kürdistan’dır, ama Meclis’te inkar ediliyor” dediği için sabaha... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T17:29+0300

2021-10-30T17:29+0300

2021-10-30T18:50+0300

türkiye

ak parti

siirt

meral akşener

abdurrahman kurt

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Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde oturan ve ilçeyi ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile girdiği “Kürdistan” diyalogu nedeniyle sabaha karşı evine düzenlenen baskınla “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınan Cemil Taşkesen, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı adliyede verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre AK Parti’den ilk ve tek tepki eski milletvekili ve MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt’tan geldi. İlk tepkisini sosyal medya hesabından paylaşan Kurt, mesajında önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce Meclis’teki bir konuşması sırasında, içerisinde “Kürdistan eyaleti” ile “Lazistan eyaleti” sözlerinin geçtiği videoyu paylaşarak, “Siirt’te bir vatandaşımızın oldukça medeni bir üslup ile düşüncesini ifade etmesine gösterilen aşırı tavır neyin alameti? Kim bu tavrı ne adına seriliyor? Tarihi gerçekleri yok etmeye çalışmak nedir?” diye sordu.Kurt, söz konusu diyalogda bir suç unsuru olmadığını, insanların şiddete çağrı yapmadıkça, şiddeti övmedikçe ve içerisinde şiddet olmadıkça her şeyi konuşması ve düşüncelerini dile getirmesi gerektiğini söyledi. Olayda vatandaşın medeni bir şekilde düşüncesini dile getirdiğini söyleyen Kurt, şu ifadeleri kullandı:“Hemen ardından gece yarısı operasyon ile gözaltına alınması doğru bulmuyorum. Bununla ne yapılmak isteniyor, bunu sormak istiyorum. Herkes konuşmalıdır, düşüncesini rahatlıkla şiddet olmadığı ve şiddeti övmediği sürece dile getirmelidir. İnsanları konuşturmazsanız terörü teşvik edersiniz, insanları konuşturursanız, terörle mücadele etmiş olursunuz."

https://tr.sputniknews.com/20211028/aksenerden-kurdistan-inkar-ediliyor-sozlerine-yanit-bir-miyiz-butun-muyuz--1050283250.html

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ak parti, siirt, meral akşener, abdurrahman kurt