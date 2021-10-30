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Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş düzeyine dikkat çekti
Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş düzeyine dikkat çekti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar benzeri görülmemiş düzeye ulaşmasına dikkat çekti. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T23:33+0300
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dünya
rusya
sergey lavrov
çin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar benzeri görülmemiş düzeye ulaşmasına dikkat çekti.“Aramızdaki temaslar fazlasıyla yoğun. Bu durum, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin eşi görülmemiş düzeyini yansıtıyor. Liderlerimiz tarafından önümüze konulan görevler, hükümetin her seviyesinde yerine getiriliyor ve sivil toplumda olumlu olarak yansıyor” diyen Lavrov, şöyle devam etti:Rus diplomat ayrıca Çinli mevkidaşıyla siyasi meselelerin tüm kilit sorunlarını görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.
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rusya, sergey lavrov, çin, g20, roma

Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş düzeyine dikkat çekti

23:33 30.10.2021 (güncellendi: 23:37 30.10.2021)
© SputnikSergey Lavrov - Çin bayrağı
Sergey Lavrov - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar benzeri görülmemiş düzeye ulaşmasına dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar benzeri görülmemiş düzeye ulaşmasına dikkat çekti.
Aramızdaki temaslar fazlasıyla yoğun. Bu durum, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin eşi görülmemiş düzeyini yansıtıyor. Liderlerimiz tarafından önümüze konulan görevler, hükümetin her seviyesinde yerine getiriliyor ve sivil toplumda olumlu olarak yansıyor” diyen Lavrov, şöyle devam etti:
“Bunun hükümetlerimizin ekonomik gruplarının bir sonraki zirvenin hazırlanmasına çok ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum.”
Rus diplomat ayrıca Çinli mevkidaşıyla siyasi meselelerin tüm kilit sorunlarını görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.
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