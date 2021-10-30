https://tr.sputniknews.com/20211030/macron-rusyanin-enerji-fiyatlarini-manipule-ettigine-dair-kanit-yok-1050321829.html

Macron: Rusya'nın enerji fiyatlarını manipüle ettiğine dair kanıt yok

Macron: Rusya'nın enerji fiyatlarını manipüle ettiğine dair kanıt yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın enerji fiyatlarını manipüle ettiğine dair hiçbir kanıtın olmadığını söyledi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T10:47+0300

2021-10-30T10:47+0300

2021-10-30T10:47+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

gaz

enerji

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Financial Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın enerji fiyatlarını manipüle ettiği iddialarına inanmadığını, buna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.Macron, “Fiyat manipülasyonuna dair elimde hiçbir kanıt yok, bu nedenle kimseyi suçlayamam" dedi.Macron, yakın gelecekte fiyatların önemli ölçüde düşürülmesinin pek olası olmadığını, bu nedenle asıl görevin tedarik kesintilerini ve kış öncesinde yakıt fiyatlarının daha da artmasını önlemek olduğunu belirterek, G20 ülkelerine, enerji tedarikçileri ve tüketicilerinin eylemlerini koordine etme çağrısı yaptı.Son aylarda Avrupa gaz piyasası ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Ağustos ayının başlarında, vadeli işlemler bin metreküp başına 515 dolardan işlem görürken, 6 Ekim'de bin 937 dolara sıçrayarak tarihi rekor kırdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa pazarındaki gaz sıkıntısının Avrupa Komisyonu'nun ekonomi politikasının bir sonucu olduğunu belirtti.Putin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller’e, Rusya’daki pompalama çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra Avusturya ve Almanya’daki yer altı depolama tanklarındaki doğalgaz hacmini artırma talimatı verdi.Miller’in, 8 Kasım’dan sonra Avrupa’daki yer altı depolama tanklarına doğalgaz pompalama çalışmalarına geçecekleri açıklamasından sonra Avrupa borsasındaki gaz fiyatı aşağı yönde hareket etti.Avrupa’da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören Kasım vadeli kontratlarda doğalgazın megavatsaat fiyatı 84.6 euro, bin metreküp fiyatı da 1015 dolara geriledi.

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fransa, emmanuel macron, gaz, enerji