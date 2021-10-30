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https://tr.sputniknews.com/20211030/maradonanin-dogdugu-ev-ulusal-tarihi-yer-ilan-edildi--1050322685.html
Maradona'nın doğduğu ev 'ulusal tarihi yer' ilan edildi
Maradona'nın doğduğu ev 'ulusal tarihi yer' ilan edildi
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın doğduğu ev, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in çıkardığı kararnameyle "Ulusal tarihi yer" olarak... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T11:43+0300
2021-10-30T11:43+0300
2021-10-30T11:43+0300
spor
arjantin
diego maradona
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, çıkardığı kararnameyle efsane futbolcu Diego Armando Maradona "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.Maradona'nın doğduğu ev Buenos Aires'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan Villa Fiorito mahallesinde bulunuyor.Ünlü futbolcu, geçen yıl 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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arjantin, diego maradona
Maradona'nın doğduğu ev 'ulusal tarihi yer' ilan edildi
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın doğduğu ev, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in çıkardığı kararnameyle "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, çıkardığı kararnameyle efsane futbolcu Diego Armando Maradona "Ulusal tarihi yer" olarak sınıflandırıldı.
Maradona'nın doğduğu ev
Buenos Aires'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan Villa Fiorito mahallesinde bulunuyor.
Ünlü futbolcu, geçen yıl 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.