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https://tr.sputniknews.com/20211030/mark-zuckerbergin-meta-sunumunda-viral-olan-gizem-cozuldu-1050324174.html
Mark Zuckerberg'in Meta sunumunda viral olan gizem çözüldü
Mark Zuckerberg'in Meta sunumunda viral olan gizem çözüldü
90 dakikalık sunum boyunca Zuckerberg'in arkasındaki rafta neden bir şişe barbekü sos olduğunu düşünen kullanıcılar, uzun uğraşlar sonucunda sosun gizemini... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T13:12+0300
2021-10-30T13:12+0300
yaşam
facebook
mark zuckerberg
metaverse
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Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan ‘metaverse’ün perşembe günü gerçekleşen sunumunda, izleyicilerin ‘esrarengiz’ ve ‘absürt’ bulduğu ayrıntı, Meta tanıtımının önüne geçti.Mark Zuckerberg'in oturma odası olduğunu varsayılan yerde gerçekleşen sunum sırasında bir rafta duran barbekü sos, kafa karışıklığı yaratarak internette alay konusu oldu.2015 yılına göndermeymişBarbekü sosun ürün yerleştirmesi olduğunu düşünenler kadar, Zuckerberg’ın bu sos markasını gerçekten çok sevdiği için salonunda sergilediğini yazanlar da oldu. Dikkatli izleyiciler ise olayın aslını keşfetti.Tartışma yaratan dekorun, Zuckerberg tarafından yıllar önce yapılan bir sunuma atıfta bulunmak için konduğu ortaya çıktı. 2015 yılında Facebook Live özelliğini tanıtırken bir yandan da barbekü yapan Zuckerberg, 32 dakikalık sunum sırasında 13 kez ‘et’ kelimesini söylemiş ve söz konusu olan sosu çokça dillendirmişti.Gizemin çözülmesinin ardından olayı şirin bulanların yanı sıra ciddi suçlamalarla yargılanan Zuckerberg’i eleştirenler de oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211028/facebook-adini-degistirdi-1050279910.html
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facebook, mark zuckerberg, metaverse

Mark Zuckerberg'in Meta sunumunda viral olan gizem çözüldü

13:12 30.10.2021
© Fotoğraf : YouTube/Ray-Ban FilmsMark Zuckerberg, Ray-Ban akıllı gözlük
Mark Zuckerberg, Ray-Ban akıllı gözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Fotoğraf : YouTube/Ray-Ban Films
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90 dakikalık sunum boyunca Zuckerberg'in arkasındaki rafta neden bir şişe barbekü sos olduğunu düşünen kullanıcılar, uzun uğraşlar sonucunda sosun gizemini çözdü. Kullanıcıların tuhaf bulduğu dekorun, daha önce yapılan başka bir sunuma gönderme olduğu ortaya çıktı.
Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan ‘metaverse’ün perşembe günü gerçekleşen sunumunda, izleyicilerin ‘esrarengiz’ ve ‘absürt’ bulduğu ayrıntı, Meta tanıtımının önüne geçti.
Mark Zuckerberg'in oturma odası olduğunu varsayılan yerde gerçekleşen sunum sırasında bir rafta duran barbekü sos, kafa karışıklığı yaratarak internette alay konusu oldu.
Facebook - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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2015 yılına göndermeymiş

Barbekü sosun ürün yerleştirmesi olduğunu düşünenler kadar, Zuckerberg’ın bu sos markasını gerçekten çok sevdiği için salonunda sergilediğini yazanlar da oldu. Dikkatli izleyiciler ise olayın aslını keşfetti.
Tartışma yaratan dekorun, Zuckerberg tarafından yıllar önce yapılan bir sunuma atıfta bulunmak için konduğu ortaya çıktı. 2015 yılında Facebook Live özelliğini tanıtırken bir yandan da barbekü yapan Zuckerberg, 32 dakikalık sunum sırasında 13 kez ‘et’ kelimesini söylemiş ve söz konusu olan sosu çokça dillendirmişti.
Gizemin çözülmesinin ardından olayı şirin bulanların yanı sıra ciddi suçlamalarla yargılanan Zuckerberg’i eleştirenler de oldu.
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