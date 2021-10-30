https://tr.sputniknews.com/20211030/marmariste-saganak-kapali-carsiyi-15-dakikada-su-basti-1050329104.html

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı 15 dakikada su bastı

Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı 15 dakikada su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kapalı Çarşı'yı basan yağmur suyu esnaf tarafından tahliye edilmeye... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T17:33+0300

2021-10-30T17:33+0300

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türkiye

marmaris

su baskını

sağanak

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Marmaris'te bugün aralıklarla etkili olan yağmur, saat 13.00 sıralarında sağanak halinde yağmaya başladı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre 15 dakika süren sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintileri oluştu. Çarşının kapalı tavanından ve çatlak borulardan akan yağmur suları yolu adeta göle çevirdi. Çarşı esnafı yağmur sularının dükkanlarına girmesini önlemek için seferber oldu. Dükkan kepenklerini kapatıp rögar kapaklarını açan esnaf suyun tahliye olmasını sağladı.İlçe merkezinde kısa süre etkili olan sağanak kırsal mahallelerde ise devam etti. Yağış nedeniyle Marmaris-Turunç karayoluna düşen küçük kaya parçaları trafiği aksattı. Yol, görevlilerce kısa sürede temizlendi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ise toplam 3 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

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marmaris, su baskını, sağanak