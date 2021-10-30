Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211030/memleket-partisi-lideri-ince-turkiye-cumhuriyeti-benim-umurumda-1050334189.html
Memleket Partisi lideri İnce: Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda
Memleket Partisi lideri İnce: Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T22:27+0300
2021-10-30T22:29+0300
politika
türkiye
muharrem ince
memleket partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049044783_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2cdb454dc6a6eb2c63f658d6fa0925fc.jpg
Ordu ve Giresun ziyaretlerinin ardından Trabzon'a gelen İnce, Uzun Sokak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Gençlerle öz çekim yapan İnce, gitar çalarak şarkı söyleyen gençlere de bir süre eşlik etti.İnce, gazetecilerin, Irak ve Suriye tezkereleri ile ilgili sorularını yanıtladı. Daha önce kabul edilen Libya ve Azerbaycan tezkerelerine de değinen İnce, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının yanındayız. 'Ne işimiz var orada?' demiyoruz. 'Mavi Vatan konusundan geri adım atmamalıyız' diyoruz. Erdoğan'ın gemileri geri çektiğini söylüyorum. 'O gemileri geri çekmemeli' diyorum. 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' demiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Azerbaycan'a daha çok yardım edecektik" diye konuştu.İnce, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:İlkeli siyaset yaptıklarının altını çizen İnce, "Bugün 'evet' deyip yarın 'hayır' diyen, bugün 'hayır' deyip yarın 'evet' diyenlerden değiliz. Milletimizin, memleketimizin çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211030/muharrem-ince-hedefimiz-501-alip-tek-basina-iktidar-olmaktir-1050333565.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049044783_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7ff149e973a23cda76dee4366233ab3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, muharrem ince, memleket partisi

Memleket Partisi lideri İnce: Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda

22:27 30.10.2021 (güncellendi: 22:29 30.10.2021)
© İHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© İHA
Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkereye 'evet' oyu vermelerine ilişkin, "Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık" dedi.
Ordu ve Giresun ziyaretlerinin ardından Trabzon'a gelen İnce, Uzun Sokak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Gençlerle öz çekim yapan İnce, gitar çalarak şarkı söyleyen gençlere de bir süre eşlik etti.
İnce, gazetecilerin, Irak ve Suriye tezkereleri ile ilgili sorularını yanıtladı. Daha önce kabul edilen Libya ve Azerbaycan tezkerelerine de değinen İnce, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının yanındayız. 'Ne işimiz var orada?' demiyoruz. 'Mavi Vatan konusundan geri adım atmamalıyız' diyoruz. Erdoğan'ın gemileri geri çektiğini söylüyorum. 'O gemileri geri çekmemeli' diyorum. 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' demiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Azerbaycan'a daha çok yardım edecektik" diye konuştu.
İnce, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Tezkere konusunda da batıdan bizi Yunanistan sıkıştırdı. Larissa, Girit, Dedeağaç limanları ve havalimanlarında Amerikalılarla birlikte bizi sıkıştırıyorlardı. Fransa'nın nükleer gücüyle bizi tehdit ediyorlar, güneyimizde de bir terör saldırısı yaşamamak için bu gerekliydi, ben bunun arkasındayım. Ne yaptığımı biliyorum. AKP benim umurumda bile değil. MHP, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ittifaklar umurumda değil. Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda. Memleketimizin çıkarı için bu yönde oy kullandık. Arkadaşlarımız doğru yaptılar."
İlkeli siyaset yaptıklarının altını çizen İnce, "Bugün 'evet' deyip yarın 'hayır' diyen, bugün 'hayır' deyip yarın 'evet' diyenlerden değiliz. Milletimizin, memleketimizin çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Giresun’da partisinin İl Başkanlığı binasının açılışında - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
Muharrem İnce: Hedefimiz 50+1 alıp tek başına iktidar olmaktır
21:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:27Memleket Partisi lideri İnce: Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda
22:16Rus Dışişleri: Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı ile Balkanlar ve Güney Kafkasya’daki durumu görüştü
21:59Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı
21:56Karabük'te bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı
21:52AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık
21:32Muharrem İnce: Hedefimiz 50+1 alıp tek başına iktidar olmaktır
21:24CHP'li bir belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi ve AK Parti'ye katıldı
21:12MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok
21:01İzmir depreminin yıldönümü: 'Canım teyzem, teyzelerin kıymetini bilmek gerek, teyzeler özeldir'
20:51BAE, Lübnan büyükelçisini geri çağırdı: Seyahat yasaklandı
20:39Doğal Afet Sigortaları Kurumu, tarihinin en yüksek hasar ödemesini yaptı
20:25Bakan Ersoy: AKM’yi artık bina olarak değil, Beyoğlu Kültür Yolu rotasının halkası olarak görüyoruz
20:22'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı
20:11Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
19:49Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
19:37Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü
19:35Erdoğan: Türk vatandaşları 3.5 milyonluk nüfuslarıyla Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi
19:30Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti
19:07Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: 6 ölü
19:02Orhan Ayhan, Kick Boks Federasyonu onursal başkanlığına seçildi