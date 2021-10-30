https://tr.sputniknews.com/20211030/memleket-partisi-lideri-ince-turkiye-cumhuriyeti-benim-umurumda-1050334189.html

Memleket Partisi lideri İnce: Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda

Memleket Partisi lideri İnce: Türkiye Cumhuriyeti benim umurumda

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TBMM'de kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T22:27+0300

2021-10-30T22:27+0300

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politika

türkiye

muharrem ince

memleket partisi

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Ordu ve Giresun ziyaretlerinin ardından Trabzon'a gelen İnce, Uzun Sokak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Gençlerle öz çekim yapan İnce, gitar çalarak şarkı söyleyen gençlere de bir süre eşlik etti.İnce, gazetecilerin, Irak ve Suriye tezkereleri ile ilgili sorularını yanıtladı. Daha önce kabul edilen Libya ve Azerbaycan tezkerelerine de değinen İnce, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının yanındayız. 'Ne işimiz var orada?' demiyoruz. 'Mavi Vatan konusundan geri adım atmamalıyız' diyoruz. Erdoğan'ın gemileri geri çektiğini söylüyorum. 'O gemileri geri çekmemeli' diyorum. 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' demiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Azerbaycan'a daha çok yardım edecektik" diye konuştu.İnce, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:İlkeli siyaset yaptıklarının altını çizen İnce, "Bugün 'evet' deyip yarın 'hayır' diyen, bugün 'hayır' deyip yarın 'evet' diyenlerden değiliz. Milletimizin, memleketimizin çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211030/muharrem-ince-hedefimiz-501-alip-tek-basina-iktidar-olmaktir-1050333565.html

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türkiye, muharrem ince, memleket partisi