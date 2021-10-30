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https://tr.sputniknews.com/20211030/messinin-oyundan-alma-gerekcesi-aciklandi-1050326586.html
Messi'nin oyundan alma gerekçesi açıklandı
Messi'nin oyundan alma gerekçesi açıklandı
Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T15:00+0300
2021-10-30T15:00+0300
spor
fransa
lionel messi
psg
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Fransız basınına konuşan Pochettino, ilk yarı sonlarına Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek." ifadelerini kullandı.PSG, konuk ettiği Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlarken, ikinci devrede Marquinhos ve Angel Di Maria'nın ağları sarsmasıyla sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.Bu sezon PSG formasıyla özellikle lig maçlarında kendisinden beklenen performansa henüz ulaşamayan Messi, forma giydiği 5 karşılaşmada takımına gol veya asist katkısı yapamayarak 2005'ten bu yana kariyerinin en kötü lig başlangıcı performansına imza attı. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez ağları sarstı.Fransa temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla 3 Kasım Çarşamba günü karşılaşacak.
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fransa, lionel messi, psg

Messi'nin oyundan alma gerekçesi açıklandı

15:00 30.10.2021
© AAMessi, PSG formasıyla ilk kez sahaya çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk kez sahaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
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Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söyledi.
Fransız basınına konuşan Pochettino, ilk yarı sonlarına Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek." ifadelerini kullandı.
PSG, konuk ettiği Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlarken, ikinci devrede Marquinhos ve Angel Di Maria'nın ağları sarsmasıyla sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.
Bu sezon PSG formasıyla özellikle lig maçlarında kendisinden beklenen performansa henüz ulaşamayan Messi, forma giydiği 5 karşılaşmada takımına gol veya asist katkısı yapamayarak 2005'ten bu yana kariyerinin en kötü lig başlangıcı performansına imza attı. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez ağları sarstı.
Fransa temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla 3 Kasım Çarşamba günü karşılaşacak.
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