https://tr.sputniknews.com/20211030/meteorolojiden-13-ile-saganak-yagis-uyarisi-1050333963.html
Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji yapılan açıklamaya göre Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Batman için sarı uyarı... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T21:59+0300
2021-10-30T21:59+0300
2021-10-30T21:59+0300
türkiye
mardin
elazığ
adıyaman
van
siirt
bitlis
meteoroloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62b40b41248f53e80f2a45973c30e188.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
türkiye
mardin
elazığ
adıyaman
van
siirt
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ddeec905299d6f861ee28d85a2201bbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mardin, elazığ, adıyaman, van, siirt, bitlis, meteoroloji
Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji yapılan açıklamaya göre Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Batman için sarı uyarı verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göreyse yağışlar; pazartesi, salı ve çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.