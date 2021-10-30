https://tr.sputniknews.com/20211030/meteorolojiden-13-ile-saganak-yagis-uyarisi-1050333963.html

Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den 13 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yapılan açıklamaya göre Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Batman için sarı uyarı... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T21:59+0300

2021-10-30T21:59+0300

2021-10-30T21:59+0300

türkiye

mardin

elazığ

adıyaman

van

siirt

bitlis

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

mardin

elazığ

adıyaman

van

siirt

bitlis

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mardin, elazığ, adıyaman, van, siirt, bitlis, meteoroloji