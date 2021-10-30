https://tr.sputniknews.com/20211030/meteorolojiden-bazi-iller-icin-kar-uyarisi-1050323112.html

Meteoroloji'den bazı iller için kar uyarısı

Meteoroloji'den bazı iller için kar uyarısı

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde bugün karla karışık yağmur... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

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meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in batı, Ege'nin güney kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.Rüzgarın, genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

erzurum

tunceli

bitlis

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erzurum, tunceli, kar yağışı, bitlis, erzincan, meteoroloji