https://tr.sputniknews.com/20211030/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yildirim-onumuzde-2023-secimleri-var-erken-secim-diye-bir-sey-yok-1050333126.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, “Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok. Önümüzdeki seçimlerde Recep... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T21:12+0300

2021-10-30T21:12+0300

2021-10-30T21:12+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

mhp

diyarbakır

cumhur ittifakı

yaşar yıldırım

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MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi.MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantı Diyarbakır'da bir düğün salonunda yapılırken, toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP MYK Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, Uğur Öztürk, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Başkan Yardımcıları Mehmet Yasin Arslan, Ahmet Bedeşçi, Orhan Sanay, Şevket Toprak ile il ve ilçe teşkilat başkanları ve üyeler katıldı.'Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın da MHP'nin de cumhurbaşkanı 'adayıdır'Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

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recep tayyip erdoğan, mhp, diyarbakır, cumhur ittifakı, yaşar yıldırım