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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, “Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok. Önümüzdeki seçimlerde Recep... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T21:12+0300
2021-10-30T21:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mhp
diyarbakır
cumhur ittifakı
yaşar yıldırım
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MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi.MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantı Diyarbakır'da bir düğün salonunda yapılırken, toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP MYK Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, Uğur Öztürk, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Başkan Yardımcıları Mehmet Yasin Arslan, Ahmet Bedeşçi, Orhan Sanay, Şevket Toprak ile il ve ilçe teşkilat başkanları ve üyeler katıldı.'Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın da MHP'nin de cumhurbaşkanı 'adayıdır'Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok

21:12 30.10.2021
© İHA / SEDAT IRMAKYaşar Yıldırım
Yaşar Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© İHA / SEDAT IRMAK
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, “Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok. Önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın da Milliyetçi Hareket Partisi'nin de cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.
MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi.
MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantı Diyarbakır'da bir düğün salonunda yapılırken, toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP MYK Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, Uğur Öztürk, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Başkan Yardımcıları Mehmet Yasin Arslan, Ahmet Bedeşçi, Orhan Sanay, Şevket Toprak ile il ve ilçe teşkilat başkanları ve üyeler katıldı.
'Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın da MHP'nin de cumhurbaşkanı 'adayıdır'
Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok. Ama seçim çalışması evvelden başladı. Cumhur ittifakı olarak MHP olarak önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın da Milliyetçi Hareket Partisi'nin de cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu çok evvel açıkladık.
2023 seçimlerinde bir hedefe doğru yoğunlaşmamız lazım. Bu hedef ne? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmak Cumhur İttifakı’nı da mecliste birinci parti olarak çıkarmamız lazım.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Akdeniz'deki kazanımlarımızı Kafkasya'daki kazanımlarımızı, bölgedeki gücümüzün devam etmesi için bunun böyle olması gerekir. Aksi takdirde Kemal Kılıçdaroğlu mantığı ve dünyasıyla Allah göstermesin bu ülke karşı karşıya kalırsa hiçbir kazanımımız kalmaz. Açık açık söyledikleri bir şey vardır. Dış politika yüzde 80 geri çevireceğiz.
Ne hidrokarbon hayaliniz kalır ne de Azerbaycan'daki toprağınızı tekrar savunma gücünüz kalır. Bu milli iradenin işidir. Bu Türkiye'nin iç cephesinin işidir. Mustafa Kemal Atatürk der ki üç tane cephe vardır. Birincisi ordunun savaştığı cephe, ikinci cephe millet, üçüncüsü meclis.
Ordu savaşı kaybedebilir, ama millet dik durduğu müddetçe meclis dik durduğu müddetçe savaşı tekrar kazanırsınız. Fakat millet savaşı kaybederse bunun sonu yoktur. Milletin savaşı kaybetmemesi için önümüzdeki 2023 seçimlerinde burada bulunan değerli hazirundan istediğimiz daha fazla gayret edip, daha fazla çalışıp hayırlı bir neticeyi hep beraber almamızdır.
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