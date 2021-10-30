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MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
MHP yönetimi, sosyal medyada yayılan 'müstechen' görüntüleri gerekçe göstererek Aksaray Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal'ın istifasını istedi. Veyis... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T03:32+0300
2021-10-30T03:33+0300
türkiye
mhp
aksaray
belediye başkanı
kaset
istifa
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Aksaray'da Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal’a ait olduğu iddia edilen ve sosyal medya mecralarına düşen görüntülerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Baysal'ın partiden istifasını istedi.Duvar'ın aktardığı, Anadolu Ekspres’ten Harun Atalay’ın haberine göre Genel Merkez'in kararını Veyis Baysal'a MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen iletti. Çölkesen “Bu konuda partimiz genel merkezinin tavrı nettir” diyerek “Biz de kendisine partiden istifasını talep ettiğimizi söyledik. Bugün mesai bitimine kadar Yeşilova Belde Belediye Başkanı’nın partimizden istifa etmesini beklemekteyiz. Neticede kendisi bağımsız belediye başkanı olarak devam edebilir. Partimizden istifa etmezse parti içi tüzüğümüz gereğince kendisini disiplin kuruluna sevk edeceğiz” diye konuştu.Odatv’ye konuşan Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal ise “Zamanı gelirse, istifa etmem gerekirse partimize zarar vermemek için istifa ederim. Bu benim şahsıma yapılan bir olay. Niye partim veya başkaları zor duruma düşsün” dedi.Baysal, görüntülerin sahte olduğunu söyleyerek “Videonun nasıl sızdığını bilmiyoruz. Ama bir kumpas söz konusu burada. Sizi bir dakikada alıp başkası yerine koyuyorlar, oradaki kişi ben değilim. Bir görüntülü görüşme de değil haliyle. Tamamıyla bir kumpastı” diye konuştu.
türkiye
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mhp, aksaray, belediye başkanı, kaset, istifa

MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi

03:32 30.10.2021 (güncellendi: 03:33 30.10.2021)
© DHAAksaray Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal
Aksaray Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© DHA
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MHP yönetimi, sosyal medyada yayılan 'müstechen' görüntüleri gerekçe göstererek Aksaray Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal'ın istifasını istedi. Veyis Baysal 'Kumpas' dedi.
Aksaray'da Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal’a ait olduğu iddia edilen ve sosyal medya mecralarına düşen görüntülerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Baysal'ın partiden istifasını istedi.
Duvar'ın aktardığı, Anadolu Ekspres’ten Harun Atalay’ın haberine göre Genel Merkez'in kararını Veyis Baysal'a MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen iletti. Çölkesen “Bu konuda partimiz genel merkezinin tavrı nettir” diyerek “Biz de kendisine partiden istifasını talep ettiğimizi söyledik. Bugün mesai bitimine kadar Yeşilova Belde Belediye Başkanı’nın partimizden istifa etmesini beklemekteyiz. Neticede kendisi bağımsız belediye başkanı olarak devam edebilir. Partimizden istifa etmezse parti içi tüzüğümüz gereğince kendisini disiplin kuruluna sevk edeceğiz” diye konuştu.
Odatv’ye konuşan Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal ise “Zamanı gelirse, istifa etmem gerekirse partimize zarar vermemek için istifa ederim. Bu benim şahsıma yapılan bir olay. Niye partim veya başkaları zor duruma düşsün” dedi.
Baysal, görüntülerin sahte olduğunu söyleyerek “Videonun nasıl sızdığını bilmiyoruz. Ama bir kumpas söz konusu burada. Sizi bir dakikada alıp başkası yerine koyuyorlar, oradaki kişi ben değilim. Bir görüntülü görüşme de değil haliyle. Tamamıyla bir kumpastı” diye konuştu.
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