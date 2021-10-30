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Ordu'ya giden Muharrem İnce kıraathanede okey oynadı: 'Kumarda kaybeden siyasette kazanır'
Ordu'ya giden Muharrem İnce kıraathanede okey oynadı: 'Kumarda kaybeden siyasette kazanır'
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ordu’da partisinin İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı. Açılış programı... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T17:52+0300
2021-10-30T18:28+0300
politika
ordu
muharrem ince
okey oyunu
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İl Başkanlığı ve Altınordu İlçe Başkanlığı hizmet binalarının açılış programına katıldı. Açılış programı sonrası, beraberinde partililer ve vatandaşlar ile beraber esnaf ziyaretine çıkan İnce, ilk olarak sokakta Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü söyleyen öğrencilere eşlik etti, sonrasında ise bir kıraathanede oyun oynayan vatandaşların masasına oturdu. Burada vatandaşlar ile bir müddet okey oynayan Genel Başkan İnce, oyunu kaybedince ise "Kumarda kaybeden siyasette kazanır" ifadelerine yer verdi. Esnaf gezisi esnasında bir çay ocağında çay içen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleket hareketine başladıklarından bu yana bu Ordu’ya üç kez geldiklerini ifade etti. Ordu’yu yakından takip ettiklerini ifade den İnce, “İnşallah burada birinci parti olacağız, onun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.İnce, Sırrı Paşa Caddesi üzerinde enstrüman çalan iki çocuğun arasına oturmak istedi. Çocukların yanına oturan İnce, bankın ıslak olduğunu anlayınca şaşkınlık yaşayarak, "Orası ıslakmış, suyun içinde oturduk" diyerek tebessüm etti. Enstrüman çalan çocuklara bir miktar para veren İnce, esnaf ziyaretlerinin ardından Ordu’dan ayrıldı.
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ordu, muharrem ince, okey oyunu

Ordu'ya giden Muharrem İnce kıraathanede okey oynadı: 'Kumarda kaybeden siyasette kazanır'

17:52 30.10.2021 (güncellendi: 18:28 30.10.2021)
© İHAOrdu'ya giden Muharrem İnce kıraathanede okey oynadı
Ordu'ya giden Muharrem İnce kıraathanede okey oynadı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© İHA
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ordu’da partisinin İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı. Açılış programı sonrası, beraberinde partililer ve vatandaşlar ile beraber esnaf ziyaretine çıkan İnce, kıraathanede okey oynadı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İl Başkanlığı ve Altınordu İlçe Başkanlığı hizmet binalarının açılış programına katıldı. Açılış programı sonrası, beraberinde partililer ve vatandaşlar ile beraber esnaf ziyaretine çıkan İnce, ilk olarak sokakta Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü söyleyen öğrencilere eşlik etti,
sonrasında ise bir kıraathanede oyun oynayan vatandaşların masasına oturdu. Burada vatandaşlar ile bir müddet okey oynayan Genel Başkan İnce, oyunu kaybedince ise "Kumarda kaybeden siyasette kazanır" ifadelerine yer verdi.
Esnaf gezisi esnasında bir çay ocağında çay içen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleket hareketine başladıklarından bu yana bu Ordu’ya üç kez geldiklerini ifade etti. Ordu’yu yakından takip ettiklerini ifade den İnce, “İnşallah burada birinci parti olacağız, onun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
İnce, Sırrı Paşa Caddesi üzerinde enstrüman çalan iki çocuğun arasına oturmak istedi. Çocukların yanına oturan İnce, bankın ıslak olduğunu anlayınca şaşkınlık yaşayarak, "Orası ıslakmış, suyun içinde oturduk" diyerek tebessüm etti. Enstrüman çalan çocuklara bir miktar para veren İnce, esnaf ziyaretlerinin ardından Ordu’dan ayrıldı.
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