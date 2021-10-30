https://tr.sputniknews.com/20211030/orhan-ayhan-kick-boks-federasyonu-onursal-baskanligina-secildi-1050330828.html

Orhan Ayhan, Kick Boks Federasyonu onursal başkanlığına seçildi

Orhan Ayhan, Kick Boks Federasyonu onursal başkanlığına seçildi

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, federasyonun 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda alınan karar sonucu duayen spor spikeri Orhan Ayhan'ın... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T19:02+0300

2021-10-30T19:02+0300

2021-10-30T19:02+0300

spor

orhan ayhan

salim kayıcı

kick boks federasyonu

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Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Kick Boks Federasyonu onursal başkanlığına seçildi.Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Orhan Ayhan'ın Türk sporunda çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Orhan Ayhan 1960'lı yıllardan beri hayatımızın içinde. Maç anlatımları efsaneydi. Özellikle boks branşına yaptığı katkılar nedeniyle onure etmek istedik. Camiamızın da teveccüyle kendisini federasyonumuzun onursal başkanı seçtik." diye konuştu.Orhan Ayhan 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteciliğe 1957 yılında Son Posta gazetesinde spor muhabiri olarak başladı. Daha sonra sırasıyla 1962 senesinde Tercüman ve Güneş gazetelerinin spor servislerinde çalıştı. Orhan Ayhan, özellikle boks maçlarında yoğunlaştı ve bugüne kadar yüzlerce boks müsabakasını anlattı. Ayhan, Türkiye ve dünyada başta futbol olmak üzere boks ve kick boks branşlarında 11 bin civarı maç anlattı. Orhan Ayhan, özellikle Muhammed Ali'nin boks müsabakalarını yorumlayarak ülke çapında ün kazanmıştı.

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orhan ayhan, salim kayıcı, kick boks federasyonu