https://tr.sputniknews.com/20211030/putin-rusya-ekonomi-politikasini-duzeltti-butce-fazla-verecek-1050326694.html
Putin: Rusya ekonomi politikasını düzeltti, bütçe fazla verecek
Putin: Rusya ekonomi politikasını düzeltti, bütçe fazla verecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ekonomi politikasını normalleştirdiğini, para politikasını sıkılaştırdığını ve bütçenin fazla vereceğini... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T15:05+0300
2021-10-30T15:05+0300
2021-10-30T15:15+0300
dünya
vladimir putin
rus ekonomisi
ekonomi
bütçe açığı
g20
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Putin, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada, Rusya’da 2020’de vatandaşların yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerle birlikte sağlık sisteminin desteklenmesine yönelik alınan büyük ölçekli önlemler nedeniyle bütçe açığının yüzde 4’e kadar çıktığı, ancak alınan tedbirlerin iş piyasasının normalleşmesine yardımcı olduğunu kaydetti.Putin, “Bu yıl makroekonomik politikamızı normalleştirdik, böylece bütçe fazla vermiş olacak. Sadece bunu sağlamakla kalmadık, aynı zamanda para politikasını da sıkılaştırdık” dedi.‘Enerji piyasalarında yaşanan kriz, sektörün istikrarlı işleyişinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi’Enerji piyasalarında yaşanan krize değinen Putin, küresel enerji piyasalarının istikrarının doğrudan hem üreticinin hem de tüketicinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.Putin, bölgesel enerji piyasalarında yaşanan krizlerin enerji sektörünün istikrarlı işleyişinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine vurgu yaparak, “Pandemi ile birlikte bölgesel enerji piyasalarında yaşanan kriz olayları, enerji sektörünün istikrarlı ve güvenli işleyişinin modern dünya için ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.
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vladimir putin, rus ekonomisi, ekonomi, bütçe açığı, g20
Putin: Rusya ekonomi politikasını düzeltti, bütçe fazla verecek
15:05 30.10.2021 (güncellendi: 15:15 30.10.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ekonomi politikasını normalleştirdiğini, para politikasını sıkılaştırdığını ve bütçenin fazla vereceğini söyledi.
Putin, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada, Rusya’da 2020’de vatandaşların yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerle birlikte sağlık sisteminin desteklenmesine yönelik alınan büyük ölçekli önlemler nedeniyle bütçe açığının yüzde 4’e kadar çıktığı, ancak alınan tedbirlerin iş piyasasının normalleşmesine yardımcı olduğunu kaydetti.
Putin, “Bu yıl makroekonomik politikamızı normalleştirdik, böylece bütçe fazla vermiş olacak. Sadece bunu sağlamakla kalmadık, aynı zamanda para politikasını da sıkılaştırdık” dedi.
‘Enerji piyasalarında yaşanan kriz, sektörün istikrarlı işleyişinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi’
Enerji piyasalarında yaşanan krize değinen Putin, küresel enerji piyasalarının istikrarının doğrudan hem üreticinin hem de tüketicinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.
Putin, bölgesel enerji piyasalarında yaşanan krizlerin enerji sektörünün istikrarlı işleyişinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine vurgu yaparak, “Pandemi ile birlikte bölgesel enerji piyasalarında yaşanan kriz olayları, enerji sektörünün istikrarlı ve güvenli işleyişinin modern dünya için ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.