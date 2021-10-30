https://tr.sputniknews.com/20211030/rus-devriye-sergey-kotov-ilk-kez-karadeniz-havzasina-girdi-1050318160.html
Rus devriye 'Sergey Kotov', ilk kez Karadeniz havzasına girdi
Rus devriye 'Sergey Kotov', ilk kez Karadeniz havzasına girdi
Rusya Donanması'na ait yeni devriye gemisi 'Sergey Kotov'un, fabrika deniz testleri için ilk kez Karadeniz havzasına girdiği açıklandı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T01:06+0300
2021-10-30T01:06+0300
2021-10-30T01:06+0300
dünya
rusya
karadeniz
rusya donanması
fabrika
sergey kotov
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Rusya Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Proje 22160 kapsamında Karadeniz Filosu için imal edilen 'Sergey Kotov' devriye gemisi, Novorossiysk Deniz Üssü'ndeki askeri limandan Karadeniz sularına giriş yaptı.Testlerin ilk aşamasında yaşam destek ve enerji sistemlerinin çalışması, telsiz donanımı, iletişim, havalandırma ve iklimlendirme araçlarının çalışması ve ayrıca geminin hız, manevra ve denge göstergeleri kontrol edilecek.'Sergey Kotov', yakın ve uzak deniz bölgeleri için tasarlanan, 3. derece Rus devriye gemisi serisinin en son silah ve gemi ekipmanına sahip bir temsilcisi. Gemi, karasularını korumak, açık ve kapalı denizlerde ekonomik bölgede devriye gezmek, kaçakçılık ve korsanlık faaliyetlerini bastırmak, deniz felaketlerinin mağdurlarını aramak ve onlara yardım sağlamak, çevrenin izlenmesini sağlamak ve ayrıca askeri deniz üslerini ve su alanlarını olası bir düşman saldırısından korumak için tasarlandı.Proje 22160 kapsamında imal edilen ve halihazırda Rusya Donanması'nın emrinde bulunan 'Dmitriy Rogaçev', 'Pavel Derjavin' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemileri, Karadeniz Filosu'ndaki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.
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rusya, karadeniz, rusya donanması, fabrika, sergey kotov
Rus devriye 'Sergey Kotov', ilk kez Karadeniz havzasına girdi
Rusya Donanması'na ait yeni devriye gemisi 'Sergey Kotov'un, fabrika deniz testleri için ilk kez Karadeniz havzasına girdiği açıklandı.
Rusya Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Proje 22160 kapsamında Karadeniz Filosu için imal edilen 'Sergey Kotov' devriye gemisi, Novorossiysk Deniz Üssü'ndeki askeri limandan Karadeniz sularına giriş yaptı.
Testlerin ilk aşamasında yaşam destek ve enerji sistemlerinin çalışması, telsiz donanımı, iletişim, havalandırma ve iklimlendirme araçlarının çalışması ve ayrıca geminin hız, manevra ve denge göstergeleri kontrol edilecek.
'Sergey Kotov', yakın ve uzak deniz bölgeleri için tasarlanan, 3. derece Rus devriye gemisi serisinin en son silah ve gemi ekipmanına sahip bir temsilcisi. Gemi, karasularını korumak, açık ve kapalı denizlerde ekonomik bölgede devriye gezmek, kaçakçılık ve korsanlık faaliyetlerini bastırmak, deniz felaketlerinin mağdurlarını aramak ve onlara yardım sağlamak, çevrenin izlenmesini sağlamak ve ayrıca askeri deniz üslerini ve su alanlarını olası bir düşman saldırısından korumak için tasarlandı.
Proje 22160 kapsamında imal edilen ve halihazırda Rusya Donanması'nın emrinde bulunan 'Dmitriy Rogaçev', 'Pavel Derjavin' ve 'Vasiliy Bıkov' devriye gemileri, Karadeniz Filosu'ndaki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.