Rus Dışişleri: Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı ile Balkanlar ve Güney Kafkasya’daki durumu görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun G20 zirvesi kapsamında bir araya geldiği, görüşmede Balkanlar ve Güney Kafkasya’daki durumun, ayrıca Güney Kafkasya ile ilgili bölgesel ‘3+3’ mekanizmasının devreye alınmasına ilişkin beklentilerin görüşüldüğü ifade edildi.Açıklamada, “Görüşme sırasında iki ülkenin Balkanlar ve Güney Kafkasya'daki durumun ileride istikrara kavuşturulmasına yönelik çabalarının koordinasyonuna vurgu yapıldı. Çok taraflı formatların kullanılması da dahil olmak üzere Bosna'daki çözüm sürecine katkıda bulunulması ile ilgili ortak adımlar atma olasılığı tartışıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları arasında, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarını açmak ve karşılıklı yarar sağlayan altyapı projelerini ilerletmek amacıyla bölgesel ‘3+3’ mekanizmasının devreye alınmasına ilişkin beklentiler hakkında görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Türk Mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Balkanlar ve Güney Kafkasya’daki durumun ele alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun G20 zirvesi kapsamında bir araya geldiği, görüşmede Balkanlar ve Güney Kafkasya’daki durumun, ayrıca Güney Kafkasya ile ilgili bölgesel ‘3+3’ mekanizmasının devreye alınmasına ilişkin beklentilerin görüşüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, “Görüşme sırasında iki ülkenin Balkanlar ve Güney Kafkasya'daki durumun ileride istikrara kavuşturulmasına yönelik çabalarının koordinasyonuna vurgu yapıldı. Çok taraflı formatların kullanılması da dahil olmak üzere Bosna'daki çözüm sürecine katkıda bulunulması ile ilgili ortak adımlar atma olasılığı tartışıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları arasında, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarını açmak ve karşılıklı yarar sağlayan altyapı projelerini ilerletmek amacıyla bölgesel ‘3+3’ mekanizmasının devreye alınmasına ilişkin beklentiler hakkında görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.