https://tr.sputniknews.com/20211030/rus-disisleri-rus-asisi-olan-diplomatlara-karsi-ayrimcilik-yapiliyor-1050326469.html

Rus Dışişleri: Rus aşısı olan diplomatlara karşı ayrımcılık yapılıyor

Rus Dışişleri: Rus aşısı olan diplomatlara karşı ayrımcılık yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı ülkelerde Rus aşısı ile aşılanan diplomatlara karşı ayrımcılık yapıldığı belirtildi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T14:53+0300

2021-10-30T14:53+0300

2021-10-30T14:53+0300

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Bakanlığın açıklamasında, Rus aşılarıyla aşılanan Rus diplomatları ve aile üyelerinin bazı ülkelerde QR kod alamamaları nedeniyle resmi faaliyetleri ve günlük yaşamlarında sorunlar yaşadıklarına dikkat çekildi.Açıklamada, “Bazı yabancı ülkelerde, yetkililerin karantina döneminde Rus dış temsilciliklerinin çalışmalarını zorlaştırmakla kalmayıp aynı zamanda diplomatik misyonlarımızın çalışanlarını kasıtlı olarak eşitsiz bir konuma sokan bir prosedür uyguladıklarına dikkat çekmek istiyoruz” denildi.Bunun, fiili olarak Rus aşılarıyla aşılanmış diplomatlar ve aile üyelerine karşı bir ayrımcılık olarak değerlendirilebileceğine vurgu yapılan açıklamada. “Diplomatlarımız ve aile üyeleri, QR kod alamamaları nedeniyle resmi faaliyetleri ve günlük yaşamları kısıtlanmış durumda” ifadeleri kullanıldı.

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