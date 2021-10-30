Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD destroyeri takibe alındı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz’e giriş yapan ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu güçleri tarafından takibe alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri ve araçları, 30 Ekim 2021 tarihinde Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait Porter güdümlü füze destroyerinin takibine başladı” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e girdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz’e giriş yapan ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu güçleri tarafından takibe alındığı kaydedildi.
Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri ve araçları, 30 Ekim 2021 tarihinde Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait Porter güdümlü füze destroyerinin takibine başladı” ifadesine yer verildi.