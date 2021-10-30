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Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD destroyeri takibe alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD destroyeri takibe alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e girdiğini belirtti. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T18:22+0300
2021-10-30T18:22+0300
savunma
abd
rusya
karadeniz
destroyer
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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz’e giriş yapan ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu güçleri tarafından takibe alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri ve araçları, 30 Ekim 2021 tarihinde Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait Porter güdümlü füze destroyerinin takibine başladı” ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211030/abd-karadenize-gudumlu-fuze-destroyerini-gonderdi-1050319451.html
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abd, rusya, karadeniz, destroyer

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD destroyeri takibe alındı

18:22 30.10.2021
© AFP 2021 / Paul Farley / US Navy Media Content Services USS Gravely / ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyer gemisi
USS Gravely / ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyer gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AFP 2021 / Paul Farley / US Navy Media Content Services
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e girdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Karadeniz’e giriş yapan ABD’ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu güçleri tarafından takibe alındığı kaydedildi.
Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri ve araçları, 30 Ekim 2021 tarihinde Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait Porter güdümlü füze destroyerinin takibine başladı” ifadesine yer verildi.
USS Porter - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
DÜNYA
ABD, Karadeniz’e güdümlü füze destroyerini gönderdi
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