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Rusya: Yeni pandemi dalgası nedeniyle sınırların kapatılması gündemimizde yok
Rusya: Yeni pandemi dalgası nedeniyle sınırların kapatılması gündemimizde yok
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Kovid-19 salgınının yeni dalgasının en önemli nedenlerinin... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T05:32+0300
2021-10-30T05:32+0300
koronavirüs
rusya
anna popova
rospotrebnadzor
rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
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Popova, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında, ülkede giderek kötüleşen Kovid-19 salgınıyla ilgili yeni durumu değerlendirdi.Popova, “Ülke genelinde koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesinin birkaç nedeni var; yaz aylarında düşüşün tüm bölgelerde gerçekleşmemesi, önleyici tedbirlere uyulmaması ve bunlara yönelik kontrolün sağlanmaması. Ayrıca, vatandaşlarca virüsün varlığının tamamen göz ardı edilmesi, sonbahara ülke genelinde yüksek vaka sayılarıyla girdiğimiz gerçeğine yol açtı” dedi.İnsanların sonbaharda sıkça toplu halde bir araya gelmelerinin akut solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla birlikte Kovid-19’un da artmasına yol açtığını belirterek, “Elbette, bugün gördüğümüz vaka sayısındaki artış kaçınılmaz hale geldi” diye konuştu.Popova, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ülke sınırlarının kapatılmasının şu anda gündemlerinde olmadığına vurgu yaparak, “Bugün sınırları kapatmaya kesinlikle gerek yok. Salgının yayılması daha çok ülke içinde, bunlar dışarıdan gelen vakalar değil. Dışarıdan gelen vakaları kontrol altına alabiliyoruz, çünkü ülkeye giriş yapan herkes PCR testinden geçiyor. Test sonuçları pozitif çıkan vakalar yüzde 1’i bile bulmuyor” ifadelerini kullandı.Popova, koronavirüsün delta varyantının yeni alt türü olan AY 4.2’ye karşı temkinli bir tutum gerektiren bir durum olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni bir suş değil, delta varyantının bir alt türü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından üzerinde çalışılması gereken bir varyant olarak görülse de, şu ana kadar temkinli bir tutum gerektiren bir varyant olarak sınıflandırılmadı. Bu, tüm virüslerin gelişiminin olağan süreci.”
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rusya, anna popova, rospotrebnadzor, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)

Rusya: Yeni pandemi dalgası nedeniyle sınırların kapatılması gündemimizde yok

05:32 30.10.2021
© Sputnik / Александр Астафьев / Fotoğraf bankasına girAnna Popova
Anna Popova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Kovid-19 salgınının yeni dalgasının en önemli nedenlerinin hastalığın yayılmasının yaz aylarında tüm bölgelerde kontrol altına alınamaması ve ülke genelinde önleyici tedbirlere uyulmaması olduğunu söyledi.
Popova, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında, ülkede giderek kötüleşen Kovid-19 salgınıyla ilgili yeni durumu değerlendirdi.
Popova, “Ülke genelinde koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesinin birkaç nedeni var; yaz aylarında düşüşün tüm bölgelerde gerçekleşmemesi, önleyici tedbirlere uyulmaması ve bunlara yönelik kontrolün sağlanmaması. Ayrıca, vatandaşlarca virüsün varlığının tamamen göz ardı edilmesi, sonbahara ülke genelinde yüksek vaka sayılarıyla girdiğimiz gerçeğine yol açtı” dedi.
İnsanların sonbaharda sıkça toplu halde bir araya gelmelerinin akut solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla birlikte Kovid-19’un da artmasına yol açtığını belirterek, “Elbette, bugün gördüğümüz vaka sayısındaki artış kaçınılmaz hale geldi” diye konuştu.
Popova, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ülke sınırlarının kapatılmasının şu anda gündemlerinde olmadığına vurgu yaparak, “Bugün sınırları kapatmaya kesinlikle gerek yok. Salgının yayılması daha çok ülke içinde, bunlar dışarıdan gelen vakalar değil. Dışarıdan gelen vakaları kontrol altına alabiliyoruz, çünkü ülkeye giriş yapan herkes PCR testinden geçiyor. Test sonuçları pozitif çıkan vakalar yüzde 1’i bile bulmuyor” ifadelerini kullandı.
Popova, koronavirüsün delta varyantının yeni alt türü olan AY 4.2’ye karşı temkinli bir tutum gerektiren bir durum olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni bir suş değil, delta varyantının bir alt türü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından üzerinde çalışılması gereken bir varyant olarak görülse de, şu ana kadar temkinli bir tutum gerektiren bir varyant olarak sınıflandırılmadı. Bu, tüm virüslerin gelişiminin olağan süreci.”
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