https://tr.sputniknews.com/20211030/rusyada-40-bin-251-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1050326963.html

Rusya'da 40 bin 251 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da 40 bin 251 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde 40 bin 251 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T15:14+0300

2021-10-30T15:14+0300

2021-10-30T15:14+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 40 bin 251 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 472 bin 797’ye ulaştı.Açıklamada, “Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 içinde 3 bin 326’sı (yüzde 8.3) semptomsuz olmak üzere, 40 bin 251 yeni vaka tespit edildi” denildi.Son 24 saat içinde bin 160 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettii Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 237 bin 380 oldu.Gün içinde 28 bin 909 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 331 bin 424 oldu.Başkent Moskova (7 bin 267) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 578) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 680) üçüncü sırada yer aldı.

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rusya, koronavirüs