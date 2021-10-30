Rusya'da 40 bin 251 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 40 bin 251 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 472 bin 797’ye ulaştı.Açıklamada, “Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 içinde 3 bin 326’sı (yüzde 8.3) semptomsuz olmak üzere, 40 bin 251 yeni vaka tespit edildi” denildi.Son 24 saat içinde bin 160 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettii Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 237 bin 380 oldu.Gün içinde 28 bin 909 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 331 bin 424 oldu.Başkent Moskova (7 bin 267) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 578) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 680) üçüncü sırada yer aldı.
Rusya’da son 24 saat içinde 40 bin 251 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 40 bin 251 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 472 bin 797’ye ulaştı.
Açıklamada, “Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 içinde 3 bin 326’sı (yüzde 8.3) semptomsuz olmak üzere, 40 bin 251 yeni vaka tespit edildi” denildi.
Son 24 saat içinde bin 160 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettii Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 237 bin 380 oldu.
Gün içinde 28 bin 909 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 331 bin 424 oldu.
Başkent Moskova (7 bin 267) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (3 bin 578) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 680) üçüncü sırada yer aldı.