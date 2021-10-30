https://tr.sputniknews.com/20211030/sarigul-kendisini-tanimayan-vatandaslarla-yaptigi-sohbeti-paylasti-1050317212.html

Sarıgül, kendisini tanımayan vatandaşlarla çekirdek yedi, sohbet etti

Sarıgül, kendisini tanımayan vatandaşlarla çekirdek yedi, sohbet etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisini tanımayan gençler ile çekirdek çitleyerek yaptığı sohbeti paylaştı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T00:26+0300

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türkiye

mustafa sarıgül

tiktok

türkiye değişim partisi (tdp)

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çekirdek çitleyerek sohbet eden bir grup vatandaşın yanına giderek sohbet etmeye başladı.Sarıgül, o anları TikTok hesabından "Gençler müsaade edilenekadar demokrasiye, lütfedilen kadar adalete razı değiller" notuyla paylatı.Videoda, Sarıgül vatandaşlara “Siz bakalım beni tanıyor musunuz?” diye sordu, vatandaşlar ise "Vallahi tanıyamadım abi" diyerek cevap verdi.

türkiye

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mustafa sarıgül, tiktok, türkiye değişim partisi (tdp)