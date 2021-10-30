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https://tr.sputniknews.com/20211030/sarigul-kendisini-tanimayan-vatandaslarla-yaptigi-sohbeti-paylasti-1050317212.html
Sarıgül, kendisini tanımayan vatandaşlarla çekirdek yedi, sohbet etti
Sarıgül, kendisini tanımayan vatandaşlarla çekirdek yedi, sohbet etti
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisini tanımayan gençler ile çekirdek çitleyerek yaptığı sohbeti paylaştı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T00:26+0300
2021-10-30T00:26+0300
2021-10-30T00:43+0300
türkiye
mustafa sarıgül
tiktok
türkiye değişim partisi (tdp)
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çekirdek çitleyerek sohbet eden bir grup vatandaşın yanına giderek sohbet etmeye başladı.Sarıgül, o anları TikTok hesabından "Gençler müsaade edilenekadar demokrasiye, lütfedilen kadar adalete razı değiller" notuyla paylatı.Videoda, Sarıgül vatandaşlara “Siz bakalım beni tanıyor musunuz?” diye sordu, vatandaşlar ise "Vallahi tanıyamadım abi" diyerek cevap verdi.
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mustafa sarıgül, tiktok, türkiye değişim partisi (tdp)
Sarıgül, kendisini tanımayan vatandaşlarla çekirdek yedi, sohbet etti 00:26 30.10.2021 (güncellendi: 00:43 30.10.2021)
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisini tanımayan gençler ile çekirdek çitleyerek yaptığı sohbeti paylaştı.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çekirdek çitleyerek sohbet eden bir grup vatandaşın yanına giderek sohbet etmeye başladı.
Sarıgül, o anları TikTok hesabından "Gençler müsaade edilenekadar demokrasiye, lütfedilen kadar adalete razı değiller" notuyla paylatı.
Videoda, Sarıgül vatandaşlara “
Siz bakalım beni tanıyor musunuz?” diye sordu, vatandaşlar ise "Vallahi tanıyamadım abi" diyerek cevap verdi.