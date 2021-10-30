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https://tr.sputniknews.com/20211030/sulama-havuzunda-mahsur-kalan-ayi-agac-dallariyla-kurtarildi-1050334950.html
Sulama havuzunda mahsur kalan ayı ağaç dallarıyla kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan ayı ağaç dallarıyla kurtarıldı
Sulama kanalına düşen ayı, bölge sakinleri ve Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerdiği halat yardımı ile kurtarıldı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T23:24+0300
2021-10-30T23:24+0300
2021-10-30T23:43+0300
yaşam
gümüşhane
ayı
kanal
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Gümüşhane’de sulama kanalına düşen ayı, boyundan yüksek duvarı aşamadı. Ayının kurtulma çabasını gören bölge sakinleri, durumu Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, halatı ağaca bağlayarak kanala çekti. Kanala uzatılan ağaca tırmanarak kurtulan ayının görüntüsü kameralara yansıdı.
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gümüşhane, ayı, kanal
Sulama havuzunda mahsur kalan ayı ağaç dallarıyla kurtarıldı 23:24 30.10.2021 (güncellendi: 23:43 30.10.2021)
Sulama kanalına düşen ayı, bölge sakinleri ve Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerdiği halat yardımı ile kurtarıldı.
Gümüşhane’de sulama kanalına düşen ayı, boyundan yüksek duvarı aşamadı. Ayının kurtulma çabasını gören bölge sakinleri, durumu Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, halatı ağaca bağlayarak kanala çekti. Kanala uzatılan ağaca tırmanarak kurtulan ayının görüntüsü kameralara yansıdı.