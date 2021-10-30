https://tr.sputniknews.com/20211030/tesk-baskani-palandokenden-akaryakit-zamlari-sonrasi-kopru-ve-otoyol-ucretleriyle-ilgili-cagri-1050328823.html

TESK Başkanı Palandöken: Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olsun

TESK Başkanı Palandöken: Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olsun

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A’dan Z’ye tüm ürünleri olumsuz etkilediğini... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T17:23+0300

2021-10-30T17:23+0300

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türkiye

tesk

otoyol

bendevi palandöken

köprü

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Esnafın en önemli maliyet kalemi akaryakıt olduğu için ticari akaryakıt verilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den çağrı geldi.Palandöken, “Akaryakıt kalemi esnafımızın en önemli maliyet kalemiyken, A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatlarına da doğrudan etki ediyor. Eşel mobil sistemi ile büyük bir kısım pompaya yansımasa bile artık yansıyan artışlar, son gelen zamlar esnafımızı çok zorlamaya başladı. Yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyet kalemini artırarak kazancın azalmasına bu akaryakıt zamları sebep oluyor. Esnafımız bu zamlar karşısında zorlanırken fiyatları da vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu noktada en önemli beklenti haline geldi” ifadelerini kullandı.'Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olsun'Taşımacı esnafının en azından bir süre zorunlu köprü ve otoyol geçişlerinden muaf olması gerektiğini belirten Palandöken, şunları söyledi:

türkiye

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tesk, otoyol, bendevi palandöken, köprü