Rus ritmik jimnastikçiler, tüm branşlar grup mücadelesinde altın madalya kazandı

Rus milli ritmik jimnastik takımı, Japonya'nın Kitakyushu kentinde düzenlenen Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonasında tüm branşlar grup mücadelesinde altın madalya kazandı.Rus sporcular Anastasiya Bliznyuk, Polina Orlova, Angelina Şkatova, Alisa Tişenkoiki ve Mariya Tolkaçeva çift labut, üç çember ve beş top yarışında 88.350 puan topladı.İtalyan mili takımı 86.000 puanla ikinci olurken, Belarus milli takımı 85.400 puanla üçüncülüğü elde etti.Turnuvanın bitimine iki gün kala beş altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazanarak birinciliği elde eden Rus milli takımı, altın madalyaları Dina Averina’nın çift labut, çember ve top yarışı ile tüm branşlar grup mücadelesinde, gümüş madalyaları Arina Averina’nın çift labut ve top yarışı ile Dina Averina’nın kurdele yarışında, bronz madalyayı ise Arina Averina’nın kurdele yarışında kazandı.
Rus milli ritmik jimnastik takımı, tüm branşlar grup mücadelesinde altın madalya kazandı.
Rus milli ritmik jimnastik takımı, Japonya'nın Kitakyushu kentinde düzenlenen Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonasında tüm branşlar grup mücadelesinde altın madalya kazandı.
Rus sporcular Anastasiya Bliznyuk, Polina Orlova, Angelina Şkatova, Alisa Tişenkoiki ve Mariya Tolkaçeva çift labut, üç çember ve beş top yarışında 88.350 puan topladı.
İtalyan mili takımı 86.000 puanla ikinci olurken, Belarus milli takımı 85.400 puanla üçüncülüğü elde etti.
Turnuvanın bitimine iki gün kala beş altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazanarak birinciliği elde eden Rus milli takımı, altın madalyaları Dina Averina’nın çift labut, çember ve top yarışı ile tüm branşlar grup mücadelesinde, gümüş madalyaları Arina Averina’nın çift labut ve top yarışı ile Dina Averina’nın kurdele yarışında, bronz madalyayı ise Arina Averina’nın kurdele yarışında kazandı.