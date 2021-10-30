Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli" dedi.
30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli. pic.twitter.com/gssyWBELO2