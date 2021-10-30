https://tr.sputniknews.com/20211030/yemenin-taiz-ilinde-yerlesim-alanina-duzenlenen-saldiri-sonucu-3-cocuk-hayatini-kaybetti-1050330953.html

Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: Ölü ve yaralılar var

Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: Ölü ve yaralılar var

Yemen’in güneyindeki Aden vilayetinde, havalimanı yakınlarında patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak ettiği, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu ileri... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T19:07+0300

2021-10-30T19:07+0300

2021-10-30T19:20+0300

dünya

yemen

patlama

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Yemen'in Aden kentindeki uluslararası havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi.Olayla ilgili bilgisi olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Aden kentinin doğusundaki Hormaskar bölgesinde, havalimanı girişinde patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak etti.Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğunu ileri süren kaynak, henüz kesin bir sayı olmadığını iletti.

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2021

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yemen, patlama