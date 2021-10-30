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Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: Ölü ve yaralılar var
Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: Ölü ve yaralılar var
Yemen’in güneyindeki Aden vilayetinde, havalimanı yakınlarında patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak ettiği, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu ileri... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T19:07+0300
2021-10-30T19:07+0300
2021-10-30T19:20+0300
dünya
yemen
patlama
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Yemen'in Aden kentindeki uluslararası havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi.Olayla ilgili bilgisi olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Aden kentinin doğusundaki Hormaskar bölgesinde, havalimanı girişinde patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak etti.Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğunu ileri süren kaynak, henüz kesin bir sayı olmadığını iletti.
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yemen, patlama
Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: Ölü ve yaralılar var 19:07 30.10.2021 (güncellendi: 19:20 30.10.2021)
Yemen’in güneyindeki Aden vilayetinde, havalimanı yakınlarında patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak ettiği, patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu ileri sürüldü.
Yemen'in Aden kentindeki uluslararası havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi.
Olayla ilgili bilgisi olan bir kaynağın
Sputnik’e aktardığı üzere Aden kentinin doğusundaki Hormaskar bölgesinde, havalimanı girişinde patlayıcı yüklü bir otomobilin infilak etti.
Patlama sonucu
ölü ve yaralıların olduğunu ileri süren kaynak, henüz kesin bir sayı olmadığını iletti.