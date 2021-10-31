https://tr.sputniknews.com/20211031/afaddan-antalya-icin-sel-uyarisi-1050343985.html

AFAD'dan Antalya için sel uyarısı

AFAD'dan Antalya için sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T13:28+0300

2021-10-31T13:28+0300

2021-10-31T13:28+0300

türkiye

antalya

afad

sağanak yağış

sel

meteoroloji

şiddetli yağış

yağış

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AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

türkiye

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antalya, afad, sağanak yağış, sel, meteoroloji, şiddetli yağış, yağış