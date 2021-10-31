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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211031/afganistanda-islamci-militanlar-muzigi-kapatmak-icin-dugunu-kana-buladi-1050351501.html
Afganistan'da İslamcı militanlar müziği kapatmak için düğünü kana buladı
Afganistan'da İslamcı militanlar müziği kapatmak için düğünü kana buladı
Taliban, fiili müzik yasağı dayattığı Afganistan'da 'müzik çalınıyor' diye düğün basıp insanları öldüren ve yaralayan militanların kendisinden olmadığını... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T20:12+0300
2021-10-31T20:40+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
afganistan
taliban
düğün
müzik
baskın
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ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen ve şeriat yönetimi dayatılan Afganistan'da militanlar 'müzik çalınıyor' diye bir düğüne kanlı baskın düzenledi. Taliban 1996-2001 arasındaki ilk yönetiminde ilan ettiği müzik yasağını henüz fetvaya dönüştürmese de fiilen uygularken, BBC'nin haberine göre 'müziği kapatmak' için düğün basan silahlı erkekler, 2 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı. Müzik kaydı çalmaya yerel Taliban liderinden izinDoğudaki Nangarhar vilayetinin Surh Rod bölgesinde 4 çiftin evlendiği toplu düğünü düzenleyenler, sadece kadınların bulunduğu bölümde (harem) canlı müzik değilse de müzik kaydı çalmak için yerel Taliban liderinden izin aldıklarını belirtti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde düğün alanını basan silahlı erkekler, hoparlörleri kırmaya çalıştı. Davetliler bunu protesto edince ateş açan grup, 2 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı.'Bizden değil, soruşturuyoruz'Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 3 saldırgandan 2'sini yakaladıklarını duyurdu, ancak bunların Taliban üyesi olduklarını reddetti, olayı soruşturduklarını söyledi. Taliban'ı yeterince İslamcı bulmayan ve hem başta Şiiler olmak üzere sivillere hem da Taliban'a saldıran IŞİD'in Afganistan kolu, Nangarhar vilayetinde çok etkin. Taliban'dan dinden dönmüş manasında 'mürtet' diye söz eden IŞİD-Horasan, ağustos sonunda tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanını hedef aldığı saldırılarda 13 ABD askeri dahil 180'den fazla kişiyi öldürmesi sonrası, özellikle Nangarhar'da Taliban'ın yanısıra sivillere de ölüm saçıyor. Müziğe hayat yokDiğer yandan ikinci yönetim döneminde ilkine kıyasla daha ılımı gözükmeye çalışan Taliban da buna rağmen bir halk şarkıcısını öldürdü ve önüne çıkan her türlü müzik enstrümanını kırıp döküp imha etti. Çok sayıda müzisyen ve şarkıcı Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20210826/nytye-konusan-taliban-sozcusu-muzik-yasak-erkeksiz-kadin-2-gunden-uzun-yolculuk-yapamayacak-1048348655.html
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https://tr.sputniknews.com/20210824/kabilde-muzik-sustu-taliban-afganistan-muzik-enstitusundeki-enstrumanlari-parcaladi-1048300294.html
https://tr.sputniknews.com/20210829/taliban-ses-sanatcisi-favad-andarabiyi-oldurdu-1048420787.html
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işid, afganistan, taliban, düğün, müzik, baskın

Afganistan'da İslamcı militanlar müziği kapatmak için düğünü kana buladı

20:12 31.10.2021 (güncellendi: 20:40 31.10.2021)
© REUTERSTaliban militanı
Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© REUTERS
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Taliban, fiili müzik yasağı dayattığı Afganistan'da 'müzik çalınıyor' diye düğün basıp insanları öldüren ve yaralayan militanların kendisinden olmadığını söylerken, gözler Taliban'ı yeterince İslamcı bulmayan IŞİD-Horasan'a çevrildi.
ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen ve şeriat yönetimi dayatılan Afganistan'da militanlar 'müzik çalınıyor' diye bir düğüne kanlı baskın düzenledi. Taliban 1996-2001 arasındaki ilk yönetiminde ilan ettiği müzik yasağını henüz fetvaya dönüştürmese de fiilen uygularken, BBC'nin haberine göre 'müziği kapatmak' için düğün basan silahlı erkekler, 2 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı.

Müzik kaydı çalmaya yerel Taliban liderinden izin

Doğudaki Nangarhar vilayetinin Surh Rod bölgesinde 4 çiftin evlendiği toplu düğünü düzenleyenler, sadece kadınların bulunduğu bölümde (harem) canlı müzik değilse de müzik kaydı çalmak için yerel Taliban liderinden izin aldıklarını belirtti.
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Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde düğün alanını basan silahlı erkekler, hoparlörleri kırmaya çalıştı. Davetliler bunu protesto edince ateş açan grup, 2 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı.

'Bizden değil, soruşturuyoruz'

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 3 saldırgandan 2'sini yakaladıklarını duyurdu, ancak bunların Taliban üyesi olduklarını reddetti, olayı soruşturduklarını söyledi.
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12 Eylül, 12:01
Taliban'ı yeterince İslamcı bulmayan ve hem başta Şiiler olmak üzere sivillere hem da Taliban'a saldıran IŞİD'in Afganistan kolu, Nangarhar vilayetinde çok etkin. Taliban'dan dinden dönmüş manasında 'mürtet' diye söz eden IŞİD-Horasan, ağustos sonunda tahliyelerin devam ettiği Kabil Havaalanını hedef aldığı saldırılarda 13 ABD askeri dahil 180'den fazla kişiyi öldürmesi sonrası, özellikle Nangarhar'da Taliban'ın yanısıra sivillere de ölüm saçıyor.
Taliban bu günlere nasıl geldi? - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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Kabil'de müzik sustu: Taliban, Afganistan Müzik Enstitüsü'ndeki enstrümanları parçaladı
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Müziğe hayat yok

Diğer yandan ikinci yönetim döneminde ilkine kıyasla daha ılımı gözükmeye çalışan Taliban da buna rağmen bir halk şarkıcısını öldürdü ve önüne çıkan her türlü müzik enstrümanını kırıp döküp imha etti. Çok sayıda müzisyen ve şarkıcı Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı.
Taliban bu günlere nasıl geldi? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
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