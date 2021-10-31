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https://tr.sputniknews.com/20211031/ak-parti-milletvekili-canbey-zeytinyagli-yiyemem-aman-diyerek-yillarca-zeytinyagi-yedirmediler-1050347276.html
AK Parti Milletvekili Canbey: 'Zeytinyağlı yiyemem aman' diyerek, yıllarca zeytinyağı yedirmediler
AK Parti Milletvekili Canbey: 'Zeytinyağlı yiyemem aman' diyerek, yıllarca zeytinyağı yedirmediler
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali'nde sembolik hasat ve zeytin toplama yarışması yapıldı. Festivale katılan AK... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T16:05+0300
2021-10-31T16:05+0300
türkiye
ak parti
türkiye
milletvekili
zeytin
zeytinyağı
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Yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının bulunduğu Ayvalık'ta, 16. Uluslararası Zeytin Festivali'nde sembolik hasat yapıldı. Ayvalık zeytinyağının tanıtımı ve tüketimini arttırılmasının hedeflendiği festivale Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve vatandaşlar katıldı. Hasatta zeytinyağın elde edilme süreci de tek tek konuklara gösterildi. Protokolün yaptığı hasat sonrası zeytin toplama yarışması da yapıldı.'Öncülük eden bir misyon üstlendik'Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "İlimizin; Ege'den Marmara'ya uzanan geniş coğrafyası içinde çok bereketli topraklara, geniş bir turizm potansiyeline ve kültür hazinesine sahip olduğunu görüyoruz. Tarımın başkenti, Türkiye'yi doyuran şehir diyoruz ve artık ilimizde turizm şehri olma yolculuğundan bahsediyoruz. Balıkesir; tarımla turizmi, hayvancılıkla kültürü birleştiren şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de valilik olarak bütün bu sektörleri birleştirici, onları koordinasyon içinde çalışmaya yönlendiren, özendiren ve öncülük eden bir misyon üstlendik" dedi.'Bu kadar sağlıklı üründen mahrum bırakıldı'AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise "Adı her zaman bereketle anılan zeytin ve zeytinyağının festivalindeyiz. Zeytin, bizim sofralarımızın bereketidir. Zeytinyağı bizim asla sofralarımızdan eksik etmediğimiz, besin kaynaklarımızdan biridir. Zeytinyağı artık itibarını kazanmıştır. Dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri zeytinyağıdır. Hatırlarsınız, 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman' diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler. Bu millet, bu kadar sağlıklı üründen mahrum bırakıldı. Hem de kendi memleketinde ama artık zeytinyağı kendi itibarını kazandı” dedi.Zeytin sektörüne bol kazanç dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, ise "Elbette her sektörde olduğu gibi zeytin sektöründe de talepler var. Bunların da en kısa sürede en aza indirilmesini dilerim" diye konuştu.
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ak parti, türkiye, milletvekili, zeytin, zeytinyağı

AK Parti Milletvekili Canbey: 'Zeytinyağlı yiyemem aman' diyerek, yıllarca zeytinyağı yedirmediler

16:05 31.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/MustafaCanbeyAK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/MustafaCanbey
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali'nde sembolik hasat ve zeytin toplama yarışması yapıldı. Festivale katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey " Hatırlarsınız, 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman' diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler" dedi.
Yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının bulunduğu Ayvalık'ta, 16. Uluslararası Zeytin Festivali'nde sembolik hasat yapıldı. Ayvalık zeytinyağının tanıtımı ve tüketimini arttırılmasının hedeflendiği festivale Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve vatandaşlar katıldı. Hasatta zeytinyağın elde edilme süreci de tek tek konuklara gösterildi. Protokolün yaptığı hasat sonrası zeytin toplama yarışması da yapıldı.

'Öncülük eden bir misyon üstlendik'

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "İlimizin; Ege'den Marmara'ya uzanan geniş coğrafyası içinde çok bereketli topraklara, geniş bir turizm potansiyeline ve kültür hazinesine sahip olduğunu görüyoruz. Tarımın başkenti, Türkiye'yi doyuran şehir diyoruz ve artık ilimizde turizm şehri olma yolculuğundan bahsediyoruz. Balıkesir; tarımla turizmi, hayvancılıkla kültürü birleştiren şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de valilik olarak bütün bu sektörleri birleştirici, onları koordinasyon içinde çalışmaya yönlendiren, özendiren ve öncülük eden bir misyon üstlendik" dedi.

'Bu kadar sağlıklı üründen mahrum bırakıldı'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise "Adı her zaman bereketle anılan zeytin ve zeytinyağının festivalindeyiz. Zeytin, bizim sofralarımızın bereketidir. Zeytinyağı bizim asla sofralarımızdan eksik etmediğimiz, besin kaynaklarımızdan biridir. Zeytinyağı artık itibarını kazanmıştır. Dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri zeytinyağıdır. Hatırlarsınız, 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman' diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler. Bu millet, bu kadar sağlıklı üründen mahrum bırakıldı. Hem de kendi memleketinde ama artık zeytinyağı kendi itibarını kazandı” dedi.
Zeytin sektörüne bol kazanç dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, ise "Elbette her sektörde olduğu gibi zeytin sektöründe de talepler var. Bunların da en kısa sürede en aza indirilmesini dilerim" diye konuştu.
Veysel Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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