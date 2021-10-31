https://tr.sputniknews.com/20211031/ak-partili-unal-oyle-bir-hava-olusturuyorlar-ki-sanki-turkiyede-bunca-yil-hicbir-sey-yapmamisiz-1050338417.html

AK Partili Ünal: Öyle bir hava oluşturuyorlar ki sanki Türkiye'de bunca yıl hiçbir şey yapmamışız

AK Partili Ünal: Öyle bir hava oluşturuyorlar ki sanki Türkiye'de bunca yıl hiçbir şey yapmamışız

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bizim özgüvenimize saldırarak yaptığımız işten endişe duymamızı sağlamaya çalışıyorlar. Bu nedenle asla özgüvenimizi... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T05:00+0300

2021-10-31T05:00+0300

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politika

ak parti

mahir ünal

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Ünal, 'dezenformasyonla mücadele' kanununu çalıştıklarını belirterek, "Bugün Türkiye'de öyle bir iklim oluşturdular ki Türkiye maalesef dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada. Türkiye'deki haberlerin yüzde 49'u dezenformasyon içeriyor." dedi.Ünal, partisinin Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.'Türkiye dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada'Dezenformasyonla mücadele kanunuyla ilgili çalışıldığını belirten Ünal, "AB internet ortamına ilişkin iki temel kırmızı çizgi koydu. Birincisi terörle mücadele, ikincisi dezenformasyonla mücadele. Dezenformasyonun terör kadar tehlikeli olduğunun altını çizdi AB. Dezenformasyon tek başına yalan, karalama, itibar suçu değil. Dezenformasyon gerçekle yalanın ayırt edilemez hale gelmesidir. Bugün Türkiye'de öyle bir iklim oluşturdular ki Türkiye maalesef dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada. Türkiye'deki haberlerin yüzde 49'u dezenformasyon içeriyor." dedi.'2019'da bu tezkereye evet diyen CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu 2021'de hayır dedi'Son olarak Suriye ve Irak tezkeresinin kabul edildiğini hatırlatan Ünal, 2019 yılında gelen ve kabul edilen tezkerenin tek bir kelimesinin değişmeden Meclis'e geldiğini kaydetti.Tezkerenin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini sağlamak için sınır ötesinde terörün kaynağında kurutulması için gerektiğine söyleyen Ünal, "2019'da bu tezkereye evet diyen CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu 2021'de bu tezkereye hayır dedi. Çünkü HDP dedi ki '2023 seçimlerini düşünüyorsan eğer tezkereye hayır diyeceksin.' Bunlar da çıktılar, tezkereye hayır dediler. Bunu da dezenformatif hale getirdiler. Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki 'biz CHP olarak kendi topraklarımızda yabancı askerlerin postallarını istemiyoruz'. Bu tezkere zaten yurt dışı için verildi. Kendi topraklarımız ve yabancı askerlerle bir ilgisi yok ama şimdi biz bunun neresini düzeltelim. İşte bu dezenformasyon ortamında gerçekle yalanın ayırt edilemediği bir ortamda arsızların sesi çok çıkıyor. Siz hakikati bulmaya çalışırken onlar bulanık suda balık avlıyorlar." diye konuştu.Mahir Ünal, böyle bir ortamda teşkilat mensuplarına çok daha büyük sorumluluk düştüğünü, teşkilat mensuplarının hakikat savunucuları olarak doğruyu, hakikati ayakta tutmak için verdiği mücadelenin çok kıymetli olduğunu dile getirdi. İnsanoğlunun en temel ihtiyacının hakikat olduğunu anlatan Ünal, hakikatin en nihayetinde kazanacağını ifade etti.Ünal, son dönemde AK Parti ile ilgili bir itibarsızlaştırma çalışması yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Biz eğer bu ülkeyi tam bağımsız bir Türkiye haline dönüştüreceksek bunun derdini tasasını hissetmemiz gerekiyor. Öyle bir hava oluşturuyorlar ki biz sanki Türkiye'de bunca yıl hiçbir şey yapmamışız, taş üstüne taş koymamışız. Bunu dikili bir ağacı olmayan, taş üstüne taş koymayanlar söylüyor." dedi.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi salgın döneminde krizi yönetmemizde en önemli etken olmuştur'Şehir Hastanelerine karşı da büyük bir muhalefet yapıldığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:'Özgüvenimize saldırarak yaptığımız işten endişe duymamızı sağlamaya çalışıyorlar''Biz siyaseti büyük mücadelenin, büyük kavganın varisleri olarak yapıyoruz'Siyaseti yapanların öncelikle sadece zaferlere ve nimetlere talip olanlardan değil, hem nimet hem külfette bu davanın yanında olan kişilerle yürütülmesi hususuna dikkat çekmek için yaptığını vurgulayan Ünal, "Biz siyaseti bin yıldan beri bu topraklarda devam eden mücadelenin ve bu milletin bize yüklediği büyük iddianın, büyük mücadelenin, büyük kavganın varisleri olarak yapıyoruz. Bu siyaset 1950’de ‘söz de karar da milletindir’ diyen Adnan Menderes’in siyasetidir. Bu siyaset Türkiye’yi yüceltme mücadelesi vermiş Alparslan Türkeş’in, Necmettin Erbakan’ın, Turgut Özal’ın tam bağımsızlık mücadelesidir. Bu millet bu mücadeleyi bugün Recep Tayyip Erdoğan ile devam ettiriyor." dedi.Geçtiğimiz günlerde 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest kalmasını talep eden açıklamalarını hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:"O kadar rahatız ki bizim tarihimizde ne soykırım, ne insanlık suçu, ne de sömürge bulamazsınız"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl Malazgirt'te 1071'in yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Ünal, şöyle konuştu:'Bizim siyasetimiz, merhameti, iyiliği ve adaleti yaşatma siyasetidir'Programa, AK Parti Muğla Koordinatörü Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihan Sezal, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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ak parti, mahir ünal