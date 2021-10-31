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https://tr.sputniknews.com/20211031/akaryakit-istasyonunda-faciadan-donuldu-1050337391.html
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
Sivas’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T02:43+0300
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türkiye
sivas
akaryakıt
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Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Taşlıdere mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun kazan dairesinde meydana geldi. Kazan dairesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan ağaçlık alana sıçradı. Yoğun dumanın fark edilmesi üzerine durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Faciadan dönülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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sivas, akaryakıt, yangın

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

02:43 31.10.2021
© İHA / MERT TAHA VAROLSivas’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü.
Sivas’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA / MERT TAHA VAROL
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Sivas’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın kent merkezi Taşlıdere mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun kazan dairesinde meydana geldi. Kazan dairesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan ağaçlık alana sıçradı.
Yoğun dumanın fark edilmesi üzerine durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü.
Faciadan dönülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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