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Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı
Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T18:00+0300
2021-10-31T18:00+0300
2021-10-31T18:02+0300
türkiye
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Kuvvetli yağışın etkili olduğu Mersin'in Gülnar ilçesinde, yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü.Yıldırımın düştüğü alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.
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Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı 18:00 31.10.2021 (güncellendi: 18:02 31.10.2021)
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Kuvvetli yağışın etkili olduğu Mersin'in Gülnar ilçesinde, yapımı devam eden
Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü
alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.