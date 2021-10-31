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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, kadınları partisine üye olmaya davet ederek, "Kadına karşı şiddet faillerinin tümü, hukuk önünde hesap verene kadar kadınların... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T18:53+0300
2021-10-31T18:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
ali babacan
istanbul sözleşmesi
deva partisi
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EVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Fatih ilçe kongresinde konuştu. Kadınları DEVA Partisi’ne davet eden Babacan, “Kadınların siyasetteki ve toplumdaki yerini hak ettikleri gibi güçlendireceğiz. Hedefimiz her alanda eşitlik. Ülkemizin içinde olduğu çoklu krizden kurtuluşun yolu kadınların aklıdır. Ekonomik dar boğazdan, politik sıkışmışlıktan kurtuluş yolu kadınların fikridir. Hukuksuzluktan, şiddetten kurtuluşun yolu kadınların emeğidir” dedi.'Erdoğan, zaferlerini kendisine kazandıran kadınları dinlemedi'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınları dinlemediğini ve tek amacı kadına yönelik şiddeti önlemek olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığını belirten Babacan, “Erdoğan, birlikte yola çıktığı, 1994, 2002 zaferlerini kendisine kazandıran kadınları dinlemedi, fikirlerine önem vermedi. Bir zamanlar kendisini zirveye taşıyan kadınlar artık elini Erdoğan’dan çekiyor. Bunu meydanlarda, araştırmalarda, sokakta görüyoruz. Kulaktan kulağa Sayın Erdoğan’a duyuralım. Malum, kendisi artık sokağa pek çıkmadığı için olanlardan haberdar değil” diye konuştu.'İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız'DEVA Partisi lideri Babacan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de şu mesajları verdi:'Rövanşist uygulamaları reddediyoruz'Babacan "Çağ dışı uygulamalara izin vermeyeceğiz" dedi ve "Rövanşist hislerle sopa sallayanların dilinden endişe eden kadınlar, katsayı korkusunu da hâlâ yaşıyor. Geçmişte o yanlış uygulamadan en çok zarar gören yine kadınlar olmuştu. Eğitim hayatları engellenmişti. O yüzden mahalle ayrımı yapan, ‘öteki’ne kızıp hıncını kadınlardan alan, tüm bu rövanşist uygulamaları reddediyoruz. Kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ali babacan, istanbul sözleşmesi, deva partisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız

18:53 31.10.2021 (güncellendi: 18:55 31.10.2021)
© Fotoğraf : DEVA Partisi/TwitterAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Fotoğraf : DEVA Partisi/Twitter
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, kadınları partisine üye olmaya davet ederek, "Kadına karşı şiddet faillerinin tümü, hukuk önünde hesap verene kadar kadınların yanındayız. İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız" dedi.
EVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Fatih ilçe kongresinde konuştu. Kadınları DEVA Partisi’ne davet eden Babacan, “Kadınların siyasetteki ve toplumdaki yerini hak ettikleri gibi güçlendireceğiz. Hedefimiz her alanda eşitlik. Ülkemizin içinde olduğu çoklu krizden kurtuluşun yolu kadınların aklıdır. Ekonomik dar boğazdan, politik sıkışmışlıktan kurtuluş yolu kadınların fikridir. Hukuksuzluktan, şiddetten kurtuluşun yolu kadınların emeğidir” dedi.

'Erdoğan, zaferlerini kendisine kazandıran kadınları dinlemedi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınları dinlemediğini ve tek amacı kadına yönelik şiddeti önlemek olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığını belirten Babacan, “Erdoğan, birlikte yola çıktığı, 1994, 2002 zaferlerini kendisine kazandıran kadınları dinlemedi, fikirlerine önem vermedi. Bir zamanlar kendisini zirveye taşıyan kadınlar artık elini Erdoğan’dan çekiyor. Bunu meydanlarda, araştırmalarda, sokakta görüyoruz. Kulaktan kulağa Sayın Erdoğan’a duyuralım. Malum, kendisi artık sokağa pek çıkmadığı için olanlardan haberdar değil” diye konuştu.

'İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız'

DEVA Partisi lideri Babacan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de şu mesajları verdi:
"Kıyafeti yüzünden taciz edilen kadınların yanındayız. Hayat tarzı, dini, inancı, etnik kimliği nedeniyle dışlanan, işe alınmayan, daha az ücret alan bütün kadınların yanındayız. Şiddet mağduru olan her kadının, ‘Kimlerden? Üzerinde ne vardı? Saat kaçta neredeydi?’ demeden yanındayız. Kadına karşı şiddet faillerinin tümü, hukuk önünde hesap verene kadar kadınların yanındayız. İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız. Netliğimizi ve cesaretimizi iktidarın baskıcı politikalarına karşı sesini gür çıkaran, çeşitliliğini koruyarak her kesime seslenmeyi başaran, hiçbir şekilde amacından vazgeçmeyen kadın hareketinden alıyoruz.”

'Rövanşist uygulamaları reddediyoruz'

Babacan "Çağ dışı uygulamalara izin vermeyeceğiz" dedi ve "Rövanşist hislerle sopa sallayanların dilinden endişe eden kadınlar, katsayı korkusunu da hâlâ yaşıyor. Geçmişte o yanlış uygulamadan en çok zarar gören yine kadınlar olmuştu. Eğitim hayatları engellenmişti. O yüzden mahalle ayrımı yapan, ‘öteki’ne kızıp hıncını kadınlardan alan, tüm bu rövanşist uygulamaları reddediyoruz. Kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
POLİTİKA
Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz
24 Ekim, 15:56
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