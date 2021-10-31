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Ankara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası
Ankara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası
Ankara’da berber dükkanı işleten şahsın iki engelli erkek çocuğu temizlik bahanesiyle dükkana çağırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T23:20+0300
2021-10-31T23:20+0300
türkiye
ankara
berber
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, berber dükkanı işleten bir şahsın, temizlik bahanesiyle engeli bulunun 9 yaşındaki C.Y. ve 15 yaşındaki O.Ç.’yi dükkana çağırıp sonrasında da kapıları kilitleyip çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.'Berber dükkanının tabelası belli değil'Çocukların oyun oynamak için dışarı çıktılarını söyleyen 9 yaşındaki C.Y.’nin babası ise konu hakkında, “Bu olay ikindi zamanı, saat 16.00 gibi oldu. Çocuklarımızın ikisi de engelli. Asıl taciz edilen kişi, üst komşumuzun oğlu. İlk başta komşumuzun çocuğunu dükkana davet edip cinsel tacizde bulunmuş. Ardından benim çocuğumu da davet etmiş. Dükkanının tabelası da belli değil. Sadece resim koymuş. Ayrıca emniyet güçlerimize çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili iki gündür çalışıyorlar. Allah razı olsun” dedi.Polis ekipleri cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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ankara, berber, çocuklara yönelik cinsel istismar

Ankara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası

23:20 31.10.2021
© İHA / GÖKŞEN EFE - HİDAYET TÜRKYILMAZAnkara’da berber dükkanı işleten şahsın iki engelli erkek çocuğu temizlik bahanesiyle dükkana çağırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
Ankara’da berber dükkanı işleten şahsın iki engelli erkek çocuğu temizlik bahanesiyle dükkana çağırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA / GÖKŞEN EFE - HİDAYET TÜRKYILMAZ
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Ankara’da berber dükkanı işleten şahsın iki engelli erkek çocuğu temizlik bahanesiyle dükkana çağırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, berber dükkanı işleten bir şahsın, temizlik bahanesiyle engeli bulunun 9 yaşındaki C.Y. ve 15 yaşındaki O.Ç.’yi dükkana çağırıp sonrasında da kapıları kilitleyip çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

'Berber dükkanının tabelası belli değil'

Çocukların oyun oynamak için dışarı çıktılarını söyleyen 9 yaşındaki C.Y.’nin babası ise konu hakkında, “Bu olay ikindi zamanı, saat 16.00 gibi oldu. Çocuklarımızın ikisi de engelli. Asıl taciz edilen kişi, üst komşumuzun oğlu. İlk başta komşumuzun çocuğunu dükkana davet edip cinsel tacizde bulunmuş. Ardından benim çocuğumu da davet etmiş. Dükkanının tabelası da belli değil. Sadece resim koymuş. Ayrıca emniyet güçlerimize çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili iki gündür çalışıyorlar. Allah razı olsun” dedi.
Polis ekipleri cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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