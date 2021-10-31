https://tr.sputniknews.com/20211031/arka-sokaklarin-husnu-cobani-ozgur-ozandan-itiraf-selami-karakterinden-sonra-cok-korktum-1050344970.html

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum

Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu. 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T14:14+0300

2021-10-31T14:14+0300

2021-10-31T14:16+0300

arka sokaklar

yaşam

çocuklar duymasın

özgür ozan

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TRT 2'de yayınlanan ve Hülya Koçyiğit'in sunumuyla ekrana gelen 'Film Gibi Hayatlar' programının konuğu, Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu.Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, hayat verdiği unutulmaz karakterler hakkında konuştu.Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.‘İnsanları buna nasıl inandıracağız?’Başarılı oyuncu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeniden başladığı dönem ile Arka Sokaklar’a başladığı dönemin aynı olmasından dolayı dizide yer almadığını söyledi.Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. ‘İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?’ diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban’ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.Kendini seyrederken duygulandığını söyleyen Özgür Ozan, polislerin çok zor bir iş yaptığını belirterek, şunları söyledi:‘Ben bile bana çok üzüldüm’Seyircinin 'Hüsnü Çoban' karakteriyle birçok noktada empati kurduğunu belirten oyuncu, "Seyirci Hüsnü’nün başına bir şey geldiği zaman çok üzülüyor. Biliyorsunuz benim bir dönem vurulma hikayem oldu, ben bile çok üzüldüm bana" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210719/arka-sokaklarin-husnu-cobani-diziye-veda-etti-1045003340.html

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arka sokaklar, çocuklar duymasın, özgür ozan