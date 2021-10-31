Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin, G20 zirvesinin ikinci gününde konuşuyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211031/arka-sokaklarin-husnu-cobani-ozgur-ozandan-itiraf-selami-karakterinden-sonra-cok-korktum-1050344970.html
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum
Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu. 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T14:14+0300
2021-10-31T14:16+0300
arka sokaklar
yaşam
çocuklar duymasın
özgür ozan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050344909_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_c05a16c5e98ee991d463d84409e8639a.jpg
TRT 2'de yayınlanan ve Hülya Koçyiğit'in sunumuyla ekrana gelen 'Film Gibi Hayatlar' programının konuğu, Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu.Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, hayat verdiği unutulmaz karakterler hakkında konuştu.Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.‘İnsanları buna nasıl inandıracağız?’Başarılı oyuncu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeniden başladığı dönem ile Arka Sokaklar’a başladığı dönemin aynı olmasından dolayı dizide yer almadığını söyledi.Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. ‘İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?’ diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban’ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.Kendini seyrederken duygulandığını söyleyen Özgür Ozan, polislerin çok zor bir iş yaptığını belirterek, şunları söyledi:‘Ben bile bana çok üzüldüm’Seyircinin 'Hüsnü Çoban' karakteriyle birçok noktada empati kurduğunu belirten oyuncu, "Seyirci Hüsnü’nün başına bir şey geldiği zaman çok üzülüyor. Biliyorsunuz benim bir dönem vurulma hikayem oldu, ben bile çok üzüldüm bana" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210719/arka-sokaklarin-husnu-cobani-diziye-veda-etti-1045003340.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050344909_0:0:735:551_1920x0_80_0_0_0950300ba2cfe7572c1b6c2109b5b2c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arka sokaklar, çocuklar duymasın, özgür ozan

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum

14:14 31.10.2021 (güncellendi: 14:16 31.10.2021)
© YouTube /Çocuklar Duymasın'Light Selami' Özgür Ozan
'Light Selami' Özgür Ozan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© YouTube /Çocuklar Duymasın
Abone ol
Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu. 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, fenomen olan iki karakter hakkında konuştu.
TRT 2'de yayınlanan ve Hülya Koçyiğit'in sunumuyla ekrana gelen 'Film Gibi Hayatlar' programının konuğu, Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu.
Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, hayat verdiği unutulmaz karakterler hakkında konuştu.
Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.

‘İnsanları buna nasıl inandıracağız?’

Başarılı oyuncu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeniden başladığı dönem ile Arka Sokaklar’a başladığı dönemin aynı olmasından dolayı dizide yer almadığını söyledi.
Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. ‘İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?’ diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban’ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.
Kendini seyrederken duygulandığını söyleyen Özgür Ozan, polislerin çok zor bir iş yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Benim de böyle tuhaf bir tarafım var. Kendimi seyrederken duygulanıyorum. Onun vurulmasını, başından geçen kötü olaylardan çok etkileniyorum. Sanki ben değil de başkasını seyrediyormuşum gibi... Bir başka mesleği oynuyorsunuz. O meslekle empati kurabilmeniz için o mesleği çok iyi biliyor ve çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Polislik mesleğinde de biz sadece pasaport ve ehliyet alırken karşılaşıyoruz ya da radara takıldığımız zaman memur arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Ama işin içine girdiğiniz zaman mesleğin ne kadar zor olduğunu, biz sadece dizi çekerken bile çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı görüyoruz... O insanlar 7/24 başkasının namusunu, başkasının hayatını kendi hayatlarına tercih edecek kadar onurlu bir meslek yapıyorlar. Biz bunu hissettiğimiz zaman ekrana yansıtabiliyoruz. O mesleği hissedebildiğimiz zaman zaten insanlara inandırıcı olabiliyoruz. Onlarla empati kurabilmemiz çok önemliydi."

‘Ben bile bana çok üzüldüm’

Seyircinin 'Hüsnü Çoban' karakteriyle birçok noktada empati kurduğunu belirten oyuncu, "Seyirci Hüsnü’nün başına bir şey geldiği zaman çok üzülüyor. Biliyorsunuz benim bir dönem vurulma hikayem oldu, ben bile çok üzüldüm bana" dedi.
Arka Sokaklar, Kanal D, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
DÜNYA
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti
19 Temmuz, 19:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31Putin, G20 zirvesinin ikinci gününde konuşuyor
14:14Okan Bayülgen: Netflix izlemek azıcık 'loserlık' değil mi?
14:14Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum
13:54Mısır'da bir otelde 40 Rus turist zehirlendi
13:43Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
13:42Perre Antik Kent'inde 1500 yıllık iskeletler bulundu
13:36Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak fotodedektörler Bolu'da üretilecek
13:28AFAD'dan Antalya için sel uyarısı
13:16Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
13:11Sapiens'in yazarı Harari'den yapay zeka uyarısı: Yakında insan beyni hacklenebilecek
13:05İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi
12:51Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi
12:48Kim'in kıtlık ve açlıkla sınavı: Kuzey Kore halkına 'leziz ve şifalı' siyah kuğu yemeleri çağrısı
12:47Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı
12:40Rusya’da kaydedilen günlük vaka sayısı en yüksek seviyesinde
12:18Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
12:15Yargıtay'dan oğluyla gelininin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını merak eden kaynanayla ilgili karar
12:03EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti
12:02AnadoluJet, Ankara-Tebriz uçuşlarına başlıyor
11:52DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü