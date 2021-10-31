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https://tr.sputniknews.com/20211031/asker-eglencesine-katilan-teyzeden-dans-figurleri-takla-atip-dizleri-uzerinde-oynadi-1050340465.html
Asker eğlencesine katılan teyzeden dans figürleri: Takla atıp dizleri üzerinde oynadı
Asker eğlencesine katılan teyzeden dans figürleri: Takla atıp dizleri üzerinde oynadı
Esenyurt’ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T10:29+0300
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dans
türkiye
esenyurt
eğlence
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Esenyurt’ta akşam saatlerinde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti.Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
esenyurt
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dans, esenyurt, eğlence

Asker eğlencesine katılan teyzeden dans figürleri: Takla atıp dizleri üzerinde oynadı

10:29 31.10.2021 (güncellendi: 10:33 31.10.2021)
© İHAEsenyurt'ta asker eğlencesine katılan teyze
Esenyurt'ta asker eğlencesine katılan teyze - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA
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Esenyurt’ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta akşam saatlerinde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti.
Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.
Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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