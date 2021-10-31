https://tr.sputniknews.com/20211031/asker-eglencesine-katilan-teyzeden-dans-figurleri-takla-atip-dizleri-uzerinde-oynadi-1050340465.html

Asker eğlencesine katılan teyzeden dans figürleri: Takla atıp dizleri üzerinde oynadı

Asker eğlencesine katılan teyzeden dans figürleri: Takla atıp dizleri üzerinde oynadı

Esenyurt’ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

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dans

türkiye

esenyurt

eğlence

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Esenyurt’ta akşam saatlerinde bir asker eğlencesine katılan teyze, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti.Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

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dans, esenyurt, eğlence