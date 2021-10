https://tr.sputniknews.com/20211031/ayni-hirsiz-tarafindan-4-kez-soyulan-dukkan-sahibi-etraftakiler-hirsizi-calisan-zannetmis-1050345583.html

Aynı hırsız tarafından 4 kez soyulan dükkan sahibi: 'Etraftakiler hırsızı çalışan zannetmiş'

İzmir'in Konak ilçesindeki bir iş hanındaki beyaz eşya tamir dükkanına çeşitli tarihlerde 4 kez gelen şüpheli, 2 bulaşık makinesi, 2 çamaşır makinesi, 1... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

Konak ilçesi Çankaya semtindeki bir iş hanının içindeki beyaz eşya tamir dükkanı, ağustos ayından bu yana bir hırsızın hedefi oldu. Çeşitli aralıklarla dükkana gelen şüpheli, üst kattaki 2 bulaşık makinesi, 2 çamaşır makinesi, 1 elektrikli havuz panosu ve 1 kombiyi çaldı. Diğer dükkan sahipleri de eşyaları asansörle indiren hırsızı çalışan sandı. O anlar ise bir saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırları dikkat dikkat çekti.'Etraftakiler, çalışan zannetmiş'Dükkan sahibi 65 yaşındaki Ali Rıza Uygur, polise giderek şikayetçi oldu. Eşyaların üst kattaki depodan, Ali Rıza Uygur alt katta çalıştığı sırada çalındığı belirlendi. 50 yıldır tamir yaptığını söyleyen Uygur, "Etrafta görenler, çalışan zannettiği için müdahale etmemiş. Hırsız da eşyaları babasının malı gibi götürmüş" dedi.'Hırsızlık yapan kişi hanı bilen biri'Hırsızın her defasında gündüz saatlerinde geldiğini belirten Uygur, "Belli aralıklarla 4 farklı zamanda gelen hırsız, 6 parça eşya çaldı. Hanın içinde yer alan dükkanımın önünden, üst kattaki depodan farklı farklı yerlerden eşya almış. Bu kişi, daha önce handaki dükkanların birinde ütücü olarak çalışmış. Dolayısıyla hanı bilen birisiymiş. Büyük ve ağır eşyaları el arabasıyla taşımış. Soranlara fabrikaya mal götüreceğini söylemiş. Hepsi müşterilerime ait tamir için bırakılmış eşyalardı. Tamir edilmiş hazır vaziyetteydi. Müşterilerime yaklaşık 17 bin TL'lik ödeme yaptım. Ağustos ayında eşyaları çalmaya başlayan hırsız, 15-20 gün aralıkla 4 kez geldi. Bunların hepsinin kamera görüntüleri elimizde mevcut. Hırsız hala yakalanamadı" diye konuştu.'Bir an evvel yakalanmalı'Hırsızın eşyaları son derece rahat biçimde çaldığını söyleyen Uygur, "El arabasına eşyaları yükleyip götürüyor. Üst kattakileri asansör ile indirmiş. Yanından geçenler olduğunda hareket etmiyor; sağına, soluna bakınıyor. Son gelişinde fırın çalmaya çalışırken etraftakiler tarafından fark edilmiş. Fakat kendisini fark edenleri tehdit ederek kaçmış. Çaldığı eşyalardan yalnızca havuz kontrol panelinin bedeli 30 bin TL civarındaydı. Tek temennim; hırsızın bir an evvel yakalanıp, hak ettiği cezayı alması" diye konuştu.

