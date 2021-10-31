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Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, doğum yapan köpeği Sultan'ın görüntüsünü Twitter'dan paylaşarak "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi"... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
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köpek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı, babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler, isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.
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köpek, fahrettin koca, twitter

Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı

22:29 31.10.2021 (güncellendi: 22:30 31.10.2021)
© Fotoğraf : Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Koca, doğum yapan köpeği Sultan'ın görüntüsünü Twitter'dan paylaşarak "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı, babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler, isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.
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