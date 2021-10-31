https://tr.sputniknews.com/20211031/bakan-soylu-chp-ile-aramizdaki-puan-farki-15tir-1050352729.html

Bakan Soylu: Bu millet size 2023'te öyle bir ders verecek ki kendi partinize gelemeyeceksiniz

Bakan Soylu: Bu millet size 2023'te öyle bir ders verecek ki kendi partinize gelemeyeceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP ile aralarındaki puan farkının 15 olduğunu belirterek, "Türkiye'nin meselesi, milletin meselesi 2023'te başlıyor. Bu millet... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T21:59+0300

2021-10-31T21:59+0300

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politika

süleyman soylu

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2023

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Muş Gençlik Merkezi'nin salonunda düzenlenen AK Parti Muş İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada “Başardıklarımıza bakıp, ulaşmak istediğimiz yeni hedefleri konuşalım isterim. Çünkü, bugün geldiğimiz noktaya, bir umudu koruyarak geldik. Zorlukları hep umudumuzla ve inancımızla aştık. Kolay olmadı. Türkiye 21. yüzyıla, bir vesayet kurgusunun gölgesinde ulaşmıştı. Dini özgürlükler üzerinde kurgulanmış, yüksek yargı ve darbeci zihniyet destekli bu vesayet aklı, buradan millet iradesine tahakküm etmiş, zaman zaman da ekonomik vesayetle beraber, yıllarca bu ülkenin ayağına pranga olmuştu. Bu vesayet aklı, zaman zaman 21. yüzyılda da tekrar dirilmeye çalıştı. 27 Nisan E-Muhtırasında, Gezi’de, 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da hep aynı aklın izlerini gördük. Her seferinde milletimizin oylarıyla ve bizzat şehitler vererek yok ettiğimiz bu yapı, özellikle 2010 yılından sonra terör üzerine evrilmişti. Doğu ve Güneydoğu'da PKK, Suriye’de PKK/PYD, Kuzey Irak’ta DEAŞ, içeride FETÖ eliyle Türkiye’yi bir terör vesayetiyle sarmaya çalışmıştı. Güney sınırımızın altındaki istikrarsızlık ortamının doğurduğu kitlesel göçle bu terör vesayeti tahkim edilmeye çalışıldı. 20. yüzyılda siyasete dini özgürlükler penceresinden bir baskı vardı. Biz; Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımlarını da 20. yüzyılda bırakmıştık. Çorum, Kahramanmaraş ve Gazi Mahallesi olaylarında bırakmıştık. Ama 21. yüzyılda DEAŞ’ı, FETÖ’yü çıkardılar. PKK ve onun siyasallaşmış kadroları tarafından 6-8 Ekim çukur barikat eylemlerini çıkardılar. Tek tük de olsa, birkaç evin kapısına çarpı atmak gibi eylemlerle, bazen de göçmen karşıtlığı üzerinden hem içeride hem de etrafımızdaki coğrafyada yeniden bir vesayet kurgulamak istiyorlar” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 20. yüzyıldaki tüm problemleri ve bunların 21. yüzyıla nasıl taşındığını iyi analiz ettiğini dile getiren Bakan Soylu şunları söyledi:Batı'ya tabi olmayanların, Batı'yı tapınak bellemeyen herkesi ötekileştirmeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Soylu, 21. yüzyılda da terörün bir vesayet aracı olarak kullanılmak istenildiğini söyledi.Bakan Soylu, “Etrafımızdaki coğrafyanın istikrarsızlığını, bizim üzerimize bir vesayet aracı olarak kullanmak istediler. Şunu söylemek istiyorum. Tam 20 yıldır Amerika ve Avrupa, bir taraftan terör eliyle, bir taraftan ekonomi eliyle bir taraftan oluşturduğu uluslar arası baskı sistemiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden kullandıkları bütün araçlarla üzerimize geldiler. Suriye’yi ve Irak’ı içinden çıkılmaz bir hale getirdiler. Afganistan’dan Pakistan’a kadar her tarafta istikrarsızlığı ürettiler. Yemen’den Libya’ya kadar etrafımızda bir ülke yok ki istikrarlı bırakmadılar. O kadar büyük bir iş yaptınız ki Batı ayağa kalktı. Kim bu millet için ayağa kalktıysa tepesine vurdular. ‘Sizi parçalayacağız, size böleceğiz, Kürdü ayıracağız, Türkü ayıracağız’ dediler. Türkiye, bunların hepsini elinin tersiyle itmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın gücüyle beraber, sizlerin demokrasi mücadelesindeki emeğinizle, samimiyetinizle beraber, ayağına vurulmak istenen bu prangayı söküp atmıştır" dedi. 'Sizin tehdidinizden korkan namerttir'Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da seslenen Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu, kendisiyle karıştırıyor AK Parti teşkilatlarını. 15 Temmuz'da bizim Cumhurbaşkanımızı ortadan kaldırmaya yönelik hamlede, Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten kalkıp uçağa bindi ve Amerika da takip ediyor herkes de takip ediyordu. Onun için cesaretli olmak lazım. Onun için imanlı olmak lazım. O İstanbul'a geldi, Kılıçdaroğlu eve kaçtı, gizlendi. Kaçana bu millet emanet vermez. Kaçana bu millet güvenmez. Kaçana bu millet hiçbir şey teslim etmez. Onun için kendisi gibi zannediyor AK Parti teşkilatlarını. Biz bu ülkede başbakan idam edildi, korkmadık. Kim ne diyorsa desin, ipimiz cebimizde geziyor, sizden korkan namerttir. Tekrar Türkiye'yi eksi Türkiye'ye döndürmek isteyenlere müsaade etmemek bizim görevimizdir. Bilmenizi istiyorum. Eğer bugün Doğu ve Güneydoğu'da fabrikalar açılıyorsa, yaylalarımızda hayvancılık ve tarım şenleniyorsa, Muş Ovası yeniden şenlenmişse bu sizin sayenizdedir. Bunu da silahla, hukuksuzlukla, baskı ve şiddetle yapmadık. HDP de duysun, Kılıçdaroğlu da duysun, Meral Akşener de duysun. 2023'ü 2023 olarak görmeyin. Cumhuriyetimizin 100. yılı ama 21. yüzyılda başladığımız yolculuğun 2053 ve 2071'in en önemli durağı olarak görün. Bizim meselemiz 2023 ile bitmiyor. Türkiye'nin meselesi, AK Parti'nin meselesi, Cumhur İttifakı'nın meselesi ve bu milletin meselesi 2023'te başlıyor." CHP ile aralarındaki puan farkının 15 olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211026/icisleri-bakani-soylu-turkiyenin-gucunu-10-buyukelci-de-o-ulkeler-de-bir-vesileyle-gormus-oldular-1050198556.html

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