https://tr.sputniknews.com/20211031/bal-arilarinin-sosyal-mesafe-uyguladigi-ortaya-cikti-parazitlerin-yayilmasini-onluyorlar-1050346822.html

Bal arılarının sosyal mesafe uyguladığı ortaya çıktı: Parazitlerin yayılmasını önlüyorlar

Bal arılarının sosyal mesafe uyguladığı ortaya çıktı: Parazitlerin yayılmasını önlüyorlar

Bal arılarının da kovanları parazitlerin tehdit etmesi halinde ‘sosyal mesafe’ uyguladıkları belirlendi. Londra Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bal... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T15:39+0300

2021-10-31T15:39+0300

2021-10-31T15:46+0300

arı

yaşam

bal

parazit

sosyal mesafe

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Araştırmada parazitlerin istila ettiği kovanlardaki arıların davranışları parazit olmayan kovanlardakilerle karşılaştırıldı.Kovanlara kameralar yerleştirilerek arıların davranışları izlenip analiz edildi.Kovanlara parazit bulaştığında yiyecek arayan toplayıcı arıların, besin kaynaklarının yönünü belirtirken sergilediği sallantı dansını koloninin merkezinden uzakta yaptığı görüldü.Bu durum genç arıların, kraliçe arının ve kuluçka hücrelerinin bulunduğu koloni merkezinin parazitlerden korunması için yapılan bir davranış olarak yorumlandı.Parazitlerin toplayıcı arıları kullanarak kolonide yayılabileceğini söyleyen uzmanlar, bu arıların yavru ve gençlerden uzak kalmasının parazitlerin kovanda yayılmasını da önlediğini ifade ediyor.Bu durumun salgın döneminde tedbir olarak uygulanan sosyal mesafenin insanlar gibi diğer canlılar tarafından da savunma amaçlı uygulandığını ortaya koyduğu belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20200903/bal-arisinin-zehri-laboratuvarda-meme-kanseri-hucrelerini-yok-etti-1042770373.html

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arı, bal, parazit, sosyal mesafe