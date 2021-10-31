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Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
2019 yılında 31 bin 343 lira olan bedelli askerlik, 43 bin liranın üzerine çıktı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T18:16+0300
2021-10-31T18:16+0300
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Kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, her 6 ayda bir zamlanıyor. 2019 yılının Haziran ayında başlayan uygulama ile ilk bedelli askerlik ücreti 31 bin liraydı. Bedelli askerliğin şu anki güncel fiyatı ise 43 bin liranın üzerine çıktı.Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, bedelli askerlik ücreti 1 Ocak 2022'de de memur maaş katsayısı kapsamında artacak ve 46 bin lirayı geçmesi beklenecek. Ücret 2019 yılından bu yana yaklaşık yüzde 38 oranında arttı ve 31 bin 343 liradan 43 bin 150 liraya yükseldi. Son 3 yılda bedelli, askerlikten yaklaşık 6 milyar lira gelir elde edildi.2019 Haziran ayında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar her 6 ayda bir artıyor. 2019 Temmuz ayında 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.Her yıl 50 bin kişi başvuruyorBedelli askerliğe her yıl yaklaşık 50 bin kişi başvuru yaparak 1 ay askerlik yapıyor. 2019 yılı Haziran ayında bu yana 156 bin 926 yükümlü askerliklerini bedelli olarak yaptı.2019'dan önce çıkarılan bedelli askerlik yasalarında hedef tutmamıştı. Toplam başvuru 328 bin 834'de kalmıştı. Mevcut yasadan yurt dışında en az 3 yıldır yaşayanlar da yararlanabiliyor ve bu yükümlüler bugün için 43 bin lira karşılığı döviz ödüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211018/mhpli-kilavuzdan-bedelli-askerlikte-duzenleme-ogrenci-ve-ehliyet-affi-talebi-1049941378.html
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enflasyon, zorunlu askerlik, askerlik, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi

Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi

18:16 31.10.2021
© AA / Murat KaynakBedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA / Murat Kaynak
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2019 yılında 31 bin 343 lira olan bedelli askerlik, 43 bin liranın üzerine çıktı.
Kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, her 6 ayda bir zamlanıyor. 2019 yılının Haziran ayında başlayan uygulama ile ilk bedelli askerlik ücreti 31 bin liraydı. Bedelli askerliğin şu anki güncel fiyatı ise 43 bin liranın üzerine çıktı.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, bedelli askerlik ücreti 1 Ocak 2022'de de memur maaş katsayısı kapsamında artacak ve 46 bin lirayı geçmesi beklenecek. Ücret 2019 yılından bu yana yaklaşık yüzde 38 oranında arttı ve 31 bin 343 liradan 43 bin 150 liraya yükseldi. Son 3 yılda bedelli, askerlikten yaklaşık 6 milyar lira gelir elde edildi.
2019 Haziran ayında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar her 6 ayda bir artıyor. 2019 Temmuz ayında 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Her yıl 50 bin kişi başvuruyor

Bedelli askerliğe her yıl yaklaşık 50 bin kişi başvuru yaparak 1 ay askerlik yapıyor. 2019 yılı Haziran ayında bu yana 156 bin 926 yükümlü askerliklerini bedelli olarak yaptı.
2019'dan önce çıkarılan bedelli askerlik yasalarında hedef tutmamıştı. Toplam başvuru 328 bin 834'de kalmıştı. Mevcut yasadan yurt dışında en az 3 yıldır yaşayanlar da yararlanabiliyor ve bu yükümlüler bugün için 43 bin lira karşılığı döviz ödüyor.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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