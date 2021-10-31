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Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi
Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi
Karabük’te beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T15:08+0300
2021-10-31T15:08+0300
türkiye
trafik
karabük
trafik kazası
112 acil servis
beton mikseri
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Karabük'ün, 100. Yıl Mahallesi kavşağında Mehmet Y. idaresindeki 78 SR 805 plakalı beton mikseri, Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki 34 GR 5807 plakalı Ford marka otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken mikser sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211029/yayalara-carpmamak-icin-durunca-zincirleme-kaza-oldu-1050307228.html
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trafik, karabük, trafik kazası, 112 acil servis, beton mikseri

Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi

15:08 31.10.2021
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEMBeton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi
Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM
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Karabük’te beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi.
Karabük'ün, 100. Yıl Mahallesi kavşağında Mehmet Y. idaresindeki 78 SR 805 plakalı beton mikseri, Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki 34 GR 5807 plakalı Ford marka otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken mikser sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
TÜRKİYE
Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu
29 Ekim, 18:10
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