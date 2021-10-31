Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211031/bisiklet-kullanimini-tesvik-icin-finansal-destek-geliyor--1050340594.html
Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor
Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T10:33+0300
2021-10-31T10:34+0300
yaşam
bisiklet
ulaşım
teşvik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043866836_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_7fa28c698fe905eb7391ccd7411e127e.jpg
Türkiye'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek, bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak. AA muhabirinin, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığına bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, yakıt tüketimine bağlı çevre kirliliği ve gürültü kirliliği sorunlarının asgariye indirilmesi için ülkede toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapıldı. Gelecek yıl için erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktalarıyla alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Çevre Dostu Sokak Projesi çerçevesinde toplam 12 kilometre uzunluğunda motorlu taşıtlardan arındırılmış bölgeler hayata geçirilecek. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları uygulamaya konulacak. Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği sağlanacak. Gelecek yıl bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak. 1700 kilometre uzunluğundaki Birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı yayınlanacak. Belediyelerden gelecek talepler doğrultusunda yeni bisiklet yolları yapılması için destek verilecek. Belediyelerden gelecek taleplere göre bisiklet paylaşım projeleri hayata geçirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211013/1049768041.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043866836_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_c2d7d39900f085a56fbc8c66c87e6855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bisiklet, ulaşım, teşvik

Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor

10:33 31.10.2021 (güncellendi: 10:34 31.10.2021)
© İHAbisiklet - İstanbul
bisiklet - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA
Abone ol
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği verilecek.
Türkiye'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek, bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak.
AA muhabirinin, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığına bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, yakıt tüketimine bağlı çevre kirliliği ve gürültü kirliliği sorunlarının asgariye indirilmesi için ülkede toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapıldı.
Gelecek yıl için erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel hedef olarak belirlendi. Bu kapsamda, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktalarıyla alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Çevre Dostu Sokak Projesi çerçevesinde toplam 12 kilometre uzunluğunda motorlu taşıtlardan arındırılmış bölgeler hayata geçirilecek.
Mardin'in Derik ilçesinde bisiklet tutkunu 3 çocuk annesi Sevdet Baki, bisikletiyle 5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
MULTİMEDYA
5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti
13 Ekim, 02:11
Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları uygulamaya konulacak. Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği sağlanacak. Gelecek yıl bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak. 1700 kilometre uzunluğundaki Birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı yayınlanacak. Belediyelerden gelecek talepler doğrultusunda yeni bisiklet yolları yapılması için destek verilecek. Belediyelerden gelecek taleplere göre bisiklet paylaşım projeleri hayata geçirilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:18Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
12:15Yargıtay'dan oğluyla gelininin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını merak eden kaynanayla ilgili karar
12:03EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti
12:02AnadoluJet, Ankara-Tebriz uçuşlarına başlıyor
11:52DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü
11:46Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin ilk kez konuştu
11:40Rekabet Kurumu’nun ceza verdiği CarrefourSA: Yargı yoluna başvuracağız
11:25Hastasından 15 bin TL 'bıçak parası' isteyen profesöre 10 yıl hapis istemi
11:13Roma'da Erdoğan- Biden görüşmesi başladı
10:58Gintsburg, Sputnik V’nin AB’de hala tescil edilmemesiyle ilgili olası nedenleri açıkladı
10:56Suya düşen ineği ateş yakıp ısıttılar
10:50İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
10:33Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor
10:29Asker eğlencesine katılan teyzeden dans figürleri: Takla atıp dizleri üzerinde oynadı
10:05Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Kentteki aşılama hızı 4-5 kat arttı
09:57Asbaşkan Kocadağ: Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın alacağı puanların önüne geçti
09:45Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
09:29Japonya genel seçim için sandık başında
09:25Meksika’da Mayalara ait 1000 yıldan eski bir kano bulundu
09:08Antalya'da tur midibüsü devrildi: 8 Rus turist yaralı