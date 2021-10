Çavuşoğlu, Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten geldiğimiz G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle #Roma'da #Brezilya ve #Rusya Dışişleri Bakanlarıyla görüştük.



Met w/FMs Carlos Alberto Franco França of #Brazil & Sergey Lavrov of #Russia in #Rome.Accompanying President Erdoğan for G20 Summit.🇹🇷🇧🇷🇷🇺 pic.twitter.com/FXHWoqrm4c