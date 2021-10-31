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Çavuşoğlu, Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı/
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeyi kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten geldiğimiz G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle #Roma'da #Brezilya ve #Rusya Dışişleri Bakanlarıyla görüştük."
Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten geldiğimiz G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle #Roma'da #Brezilya ve #Rusya Dışişleri Bakanlarıyla görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 30, 2021
Met w/FMs Carlos Alberto Franco França of #Brazil & Sergey Lavrov of #Russia in #Rome.Accompanying President Erdoğan for G20 Summit.🇹🇷🇧🇷🇷🇺 pic.twitter.com/FXHWoqrm4c