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Çavuşoğlu, Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
sergey lavrov
türkiye
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Görüşmeye dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeyi kullandı:"Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten geldiğimiz G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle #Roma'da #Brezilya ve #Rusya Dışişleri Bakanlarıyla görüştük."
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rusya, sergey lavrov, türkiye, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu, Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

01:44 31.10.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeyi kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten geldiğimiz G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle #Roma'da #Brezilya ve #Rusya Dışişleri Bakanlarıyla görüştük."
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