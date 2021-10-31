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https://tr.sputniknews.com/20211031/cumhurbaskani-erdogan-ab-konseyi-baskani-charles-michel-ile-gorustu-1050350644.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T19:09+0300
2021-10-31T19:09+0300
2021-10-31T19:17+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
charles michel
g20 liderler zirvesi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan, charles michel, g20 liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü 19:09 31.10.2021 (güncellendi: 19:17 31.10.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.