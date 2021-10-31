https://tr.sputniknews.com/20211031/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor-1050351719.html

Erdoğan: Yeni F-16'ların modernizasyonu ve yeni alım konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm

Erdoğan: Yeni F-16'ların modernizasyonu ve yeni alım konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da bir basın açıklaması yaptı. Erdoğan, burada ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Yeni... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T20:14+0300

2021-10-31T20:14+0300

2021-10-31T21:22+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

açıklama

son dakika

joe biden

f-35

f-16

afganistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-'Türkiye, küresel dalgalanmaları vatandaşlarına en az yansıtan ülkelerdendir. Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor.-'Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G-20 liderleriyle de paylaştık. '-'Salgınların önlenmesine yönelik araç, gereç, aşı ve tedaviye erişim ayrıcalık değil temel bir haktır.'-100 milyonlarca insan daha aşının ilk dozuna ulaşamamışken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatine 100 milyonlarca dolar harcanabiliyor. Bir tarafta yoksulluğun olduğu diğer tarafta lüksün ve şatafatın hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir.'"Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici.-Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere, 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz.-Milli gelire göre dünyanın en fazla insani yardım ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz.-ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine desteğine yönelik üzüntümüzü ifade ettik. Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.-Sayın Biden ile bugün ikili bir görüşme olmadı. Dar kapsamlı bir görüşmeydi. Bu dar kapsamlı görüşmede daha çok F-16'lar gündemimize geldi. Yeni F-16'ların modernizasyonu ve yeni alım konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar.-Biden ile bugünkü görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündeme gelmedi .-Afganistan'dan yüklü bir göçe kapılarımız açma niyetinde değiliz.-AB'nin kendi ordusunu kurması olabilecek bir proje değil, mümkün değil.

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recep tayyip erdoğan, açıklama, son dakika, joe biden, f-35, f-16, afganistan