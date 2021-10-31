https://tr.sputniknews.com/20211031/dilipak-dolar-10-lira-ya-da-100-lira-olsa-ne-fark-eder-1050346275.html

Yeni Akit yazarı Dilipak: Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder?

Yeni Akit yazarı Dilipak: Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder?

Dilipak, "Kim çalmış, kimin malı çalınmış ne anlamı var, sonunda hepsi, benim cebimden ya da vurguncular üzerinden global çetenin kasasına akacak. Dolar 10... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T15:14+0300

2021-10-31T15:14+0300

2021-10-31T15:16+0300

abdurrahman dilipak

dolar/tl

ekonomi

faiz

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Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Kibriti gözünüze çok yaklaştırırsanız' başlıklı yazısında döviz dalgalanmalarıyla ilgili "Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder, çünkü bizim neye sahip olacağımıza, ne kadar şeye sahip olacağımıza birileri karar veriyorsa!" görüşünü dile getirdi:'Bu kafayla gidersek ne yasama ne yürütme ne yargı kalacak'"'Efendilerimiz' isteyince, nasıl olsa, partiler aynı safta yer alıyor, Efendilerimiz isteyince Brunson’lar evlerine dönebiliyorlar. Brunson’u alan el şimdi Kavala’yı istiyor. Siz faizi düşürünce dolar çıldırıyor mesela. Bunlar durduk yerde olmuyor. Zaten değil mi ki, oltayı yutan balık yem istemiyor! Sanırım bazı şeyleri yeniden düşünmemiz gerekiyor" diyen Dilipak, şunları kaydetti:Yeni normal döneme geçerken darbeler de, uluslararası ilişkiler de bu yeni 'norm'lara uygun gelişiyor sanırım. Şehirleri, evleri, arabalarınızı, işyerlerinizi, devleti, akademileri, her yeri dijitalleştirdik. Bu kafayla gidersek, ne yasama, ne yürütme, ne yargı, ne yerel yönetim, ne STK kalacak. Her şeyi zaten yapay zeka yapacak. Kafalarımıza chip taktıktan sonra beynimi de okuyacaklar, 2018-19 eğitim yılının açılışında Ziya Selçuk’un dediği gibi.. 'Beynimizi uzaydan okuyacaklar” derken Ziya Selçuk, Erdoğan da oradaydı. Kimse ne korktu, ne de heyecan duydu. Sormalarına gerek yok ki, beyni okuyanlar, zararlı fikir ve inançları da silecekler zaten. 'Iskarta insanlar”ın da hayatları resetlenecek zaten. Onlar, yani o ürettiğinden fazlasını tüketenler ya da kriminal risk grublarını kompoza dönüştürmenin yollarını arıyorlar! Ve 2022 sonunda iklim bahanesi ile özel bir yapay zeka, sözleşmeye taraf tüm ülke hükümetlerine talimatlar vermeye başlayacak. O zaman, şu kişi ya da şu parti gelmiş ya da gitmiş ne fark edecek."

https://tr.sputniknews.com/20211018/socgen-2021-yil-sonu-dolartl-tahminini-980e-yukseltti-1049932855.html

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abdurrahman dilipak, dolar/tl, faiz