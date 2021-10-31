Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211031/dilipak-dolar-10-lira-ya-da-100-lira-olsa-ne-fark-eder-1050346275.html
Yeni Akit yazarı Dilipak: Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder?
Yeni Akit yazarı Dilipak: Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder?
Dilipak, "Kim çalmış, kimin malı çalınmış ne anlamı var, sonunda hepsi, benim cebimden ya da vurguncular üzerinden global çetenin kasasına akacak. Dolar 10... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T15:14+0300
2021-10-31T15:16+0300
abdurrahman dilipak
dolar/tl
ekonomi
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/05/1040340523_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_b24e3c99da5e8fa5698b22f596926187.jpg
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Kibriti gözünüze çok yaklaştırırsanız' başlıklı yazısında döviz dalgalanmalarıyla ilgili "Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder, çünkü bizim neye sahip olacağımıza, ne kadar şeye sahip olacağımıza birileri karar veriyorsa!" görüşünü dile getirdi:'Bu kafayla gidersek ne yasama ne yürütme ne yargı kalacak'"'Efendilerimiz' isteyince, nasıl olsa, partiler aynı safta yer alıyor, Efendilerimiz isteyince Brunson’lar evlerine dönebiliyorlar. Brunson’u alan el şimdi Kavala’yı istiyor. Siz faizi düşürünce dolar çıldırıyor mesela. Bunlar durduk yerde olmuyor. Zaten değil mi ki, oltayı yutan balık yem istemiyor! Sanırım bazı şeyleri yeniden düşünmemiz gerekiyor" diyen Dilipak, şunları kaydetti:Yeni normal döneme geçerken darbeler de, uluslararası ilişkiler de bu yeni 'norm'lara uygun gelişiyor sanırım. Şehirleri, evleri, arabalarınızı, işyerlerinizi, devleti, akademileri, her yeri dijitalleştirdik. Bu kafayla gidersek, ne yasama, ne yürütme, ne yargı, ne yerel yönetim, ne STK kalacak. Her şeyi zaten yapay zeka yapacak. Kafalarımıza chip taktıktan sonra beynimi de okuyacaklar, 2018-19 eğitim yılının açılışında Ziya Selçuk’un dediği gibi.. 'Beynimizi uzaydan okuyacaklar” derken Ziya Selçuk, Erdoğan da oradaydı. Kimse ne korktu, ne de heyecan duydu. Sormalarına gerek yok ki, beyni okuyanlar, zararlı fikir ve inançları da silecekler zaten. 'Iskarta insanlar”ın da hayatları resetlenecek zaten. Onlar, yani o ürettiğinden fazlasını tüketenler ya da kriminal risk grublarını kompoza dönüştürmenin yollarını arıyorlar! Ve 2022 sonunda iklim bahanesi ile özel bir yapay zeka, sözleşmeye taraf tüm ülke hükümetlerine talimatlar vermeye başlayacak. O zaman, şu kişi ya da şu parti gelmiş ya da gitmiş ne fark edecek."
https://tr.sputniknews.com/20211018/socgen-2021-yil-sonu-dolartl-tahminini-980e-yukseltti-1049932855.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/05/1040340523_99:0:1016:688_1920x0_80_0_0_3722b8c79961b12fca53e33394bf22df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdurrahman dilipak, dolar/tl, faiz

Yeni Akit yazarı Dilipak: Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder?

15:14 31.10.2021 (güncellendi: 15:16 31.10.2021)
© TwitterAbdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Twitter
Abone ol
Dilipak, "Kim çalmış, kimin malı çalınmış ne anlamı var, sonunda hepsi, benim cebimden ya da vurguncular üzerinden global çetenin kasasına akacak. Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder, çünkü bizim neye sahip olacağımıza, ne kadar şeye sahip olacağımıza birileri karar veriyorsa!" ifadelerini kullandı.
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Kibriti gözünüze çok yaklaştırırsanız' başlıklı yazısında döviz dalgalanmalarıyla ilgili "Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder, çünkü bizim neye sahip olacağımıza, ne kadar şeye sahip olacağımıza birileri karar veriyorsa!" görüşünü dile getirdi:

"Şunu görmek mi istemiyoruz; kim gelirse gelsin, perdenin arkasında bir el yönetiyor ülkeleri sanki. Hani The Economist’in şu köpeğine maske ve tasma takmış adamın boynuna tasma takan el örneğinde olduğu gibi. Bu defa 'göklerden gelen bir karar'ın yerini 'Buluttan gelen bir irade' alıyor. Derginin kapağı 'Everything’s under control'. Yani, 'her şey kontrol altında!” Bir başka kapağında The Economist, WiFi işaretinin ortasına bir tabanca yerleştirip, 'Broadbandits' yazmıştı. Virüs ve aşıdan sonra! Şimdi ki silahları Wifi modemler üzerinden delici ışınlar.. Atış serbest! Savaş yeni başlıyor. Bu gerçeği görmedikten sonra, kim gelmiş, kim gitmiş ne önemi var. Kim çalmış, kimin malı çalınmış ne anlamı var, sonunda hepsi, benim cebimden ya da vurguncular üzerinden global çetenin kasasına akacak. Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder, çünkü bizim neye sahip olacağımıza, ne kadar şeye sahip olacağımıza birileri karar veriyorsa!"

'Bu kafayla gidersek ne yasama ne yürütme ne yargı kalacak'

"'Efendilerimiz' isteyince, nasıl olsa, partiler aynı safta yer alıyor, Efendilerimiz isteyince Brunson’lar evlerine dönebiliyorlar. Brunson’u alan el şimdi Kavala’yı istiyor. Siz faizi düşürünce dolar çıldırıyor mesela. Bunlar durduk yerde olmuyor. Zaten değil mi ki, oltayı yutan balık yem istemiyor! Sanırım bazı şeyleri yeniden düşünmemiz gerekiyor" diyen Dilipak, şunları kaydetti:
Yeni normal döneme geçerken darbeler de, uluslararası ilişkiler de bu yeni 'norm'lara uygun gelişiyor sanırım. Şehirleri, evleri, arabalarınızı, işyerlerinizi, devleti, akademileri, her yeri dijitalleştirdik. Bu kafayla gidersek, ne yasama, ne yürütme, ne yargı, ne yerel yönetim, ne STK kalacak. Her şeyi zaten yapay zeka yapacak. Kafalarımıza chip taktıktan sonra beynimi de okuyacaklar, 2018-19 eğitim yılının açılışında Ziya Selçuk’un dediği gibi.. 'Beynimizi uzaydan okuyacaklar” derken Ziya Selçuk, Erdoğan da oradaydı. Kimse ne korktu, ne de heyecan duydu. Sormalarına gerek yok ki, beyni okuyanlar, zararlı fikir ve inançları da silecekler zaten. 'Iskarta insanlar”ın da hayatları resetlenecek zaten. Onlar, yani o ürettiğinden fazlasını tüketenler ya da kriminal risk grublarını kompoza dönüştürmenin yollarını arıyorlar! Ve 2022 sonunda iklim bahanesi ile özel bir yapay zeka, sözleşmeye taraf tüm ülke hükümetlerine talimatlar vermeye başlayacak. O zaman, şu kişi ya da şu parti gelmiş ya da gitmiş ne fark edecek."
Dolar - TL - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
EKONOMİ
SocGen, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 9.80'e yükseltti
18 Ekim, 15:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:17Hayalindeki kadını resmetti, annesi 'Allah buna can versin' dedi: Portredeki kadın karşısına çıktı
16:05AK Parti Milletvekili Canbey: 'Zeytinyağlı yiyemem aman' diyerek, yıllarca zeytinyağı yedirmediler
15:45Afyonkarahisar Belediye Başkanı: 'Herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazmayı düşünüyorum
15:39Bal arılarının sosyal mesafe uyguladığı ortaya çıktı: Parazitlerin yayılmasını önlüyorlar
15:36Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: 'Hakkımı helal etmiyorum'
15:32Erdoğan ile Macron bir araya geldi
15:31Tokyo'da treni ateşe verip çevresindekileri bıçaklayan saldırgan en az 15 kişiyi yaraladı
15:14Yeni Akit yazarı Dilipak: Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder?
15:08Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi
15:04Dünyanın en sevilen tatlılarından tiramisu 'babasını' kaybetti
14:49Aynı hırsız tarafından 4 kez soyulan dükkan sahibi: 'Etraftakiler hırsızı çalışan zannetmiş'
14:42Kamboçya, Sputnik V aşısının onaylandığı 71. ülke oldu
14:31G20 zirvesinin ikinci gününde konuşan Putin: Sera gazı emilimlerinin artırılması gerekiyor
14:14Okan Bayülgen: Netflix izlemek azıcık 'loserlık' değil mi?
14:14Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum
13:54Mısır'da bir otelde 40 Rus turist zehirlendi
13:43Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
13:42Perre Antik Kent'inde 1500 yıllık iskeletler bulundu
13:36Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak fotodedektörler Bolu'da üretilecek
13:28AFAD'dan Antalya için sel uyarısı