Yeni Akit yazarı Dilipak: Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder?

"Şunu görmek mi istemiyoruz; kim gelirse gelsin, perdenin arkasında bir el yönetiyor ülkeleri sanki. Hani The Economist’in şu köpeğine maske ve tasma takmış adamın boynuna tasma takan el örneğinde olduğu gibi. Bu defa 'göklerden gelen bir karar'ın yerini 'Buluttan gelen bir irade' alıyor. Derginin kapağı 'Everything’s under control'. Yani, 'her şey kontrol altında!” Bir başka kapağında The Economist, WiFi işaretinin ortasına bir tabanca yerleştirip, 'Broadbandits' yazmıştı. Virüs ve aşıdan sonra! Şimdi ki silahları Wifi modemler üzerinden delici ışınlar.. Atış serbest! Savaş yeni başlıyor. Bu gerçeği görmedikten sonra, kim gelmiş, kim gitmiş ne önemi var. Kim çalmış, kimin malı çalınmış ne anlamı var, sonunda hepsi, benim cebimden ya da vurguncular üzerinden global çetenin kasasına akacak. Dolar 10 lira ya da 100 lira olsa ne fark eder, çünkü bizim neye sahip olacağımıza, ne kadar şeye sahip olacağımıza birileri karar veriyorsa!"