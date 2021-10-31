https://tr.sputniknews.com/20211031/dso-baskani-rusya-disisleri-bakani-lavrovla-gorustu-1050341606.html

DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü

DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştüklerini ve küresel sağlık mimarisini güçlendirmek... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T11:52+0300

2021-10-31T11:52+0300

2021-10-31T11:52+0300

rusya

vladimir putin

sergey lavrov

mariya zaharova

dsö

aşı

g20

tedros adhanom ghebreyesus

koronavirüs

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Twitter’dan açıklama yapan Ghebreyesus, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştük. DSÖ’nün sağlıkla ilgili tehditlerin önlenmesindeki kilit rolü de dahil olmak üzere, dünyadaki sağlık mimarisinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi’ni konuştuklarını da ekledi. Görüşme, Roma’daki G20 zirvesi kapsamında gerçekleşti. Zaharova: Putin’in çağrısı için teşekkür etti Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da YouTube’da yaptığı açıklamada görüşmede Ghebreyesus’un Lavrov’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 ülkelerinin aşıları karşılıklı olarak tanıması çağrısı nedeniyle teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Putin, video konferans yoluyla katıldığı G20’de haksız rekabet nedeniyle hala tüm ülkelerin aşılara erişiminin sağlanamadığını belirtmiş ve G20 ülkelerinin aşıları ve aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıması çağrısında bulunmuştu.

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rusya, vladimir putin, sergey lavrov, mariya zaharova, dsö, aşı, g20, tedros adhanom ghebreyesus, koronavirüs