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DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü
DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştüklerini ve küresel sağlık mimarisini güçlendirmek... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T11:52+0300
2021-10-31T11:52+0300
rusya
vladimir putin
sergey lavrov
mariya zaharova
dsö
aşı
g20
tedros adhanom ghebreyesus
koronavirüs
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Twitter’dan açıklama yapan Ghebreyesus, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştük. DSÖ’nün sağlıkla ilgili tehditlerin önlenmesindeki kilit rolü de dahil olmak üzere, dünyadaki sağlık mimarisinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi’ni konuştuklarını da ekledi. Görüşme, Roma’daki G20 zirvesi kapsamında gerçekleşti. Zaharova: Putin’in çağrısı için teşekkür etti Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da YouTube’da yaptığı açıklamada görüşmede Ghebreyesus’un Lavrov’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 ülkelerinin aşıları karşılıklı olarak tanıması çağrısı nedeniyle teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Putin, video konferans yoluyla katıldığı G20’de haksız rekabet nedeniyle hala tüm ülkelerin aşılara erişiminin sağlanamadığını belirtmiş ve G20 ülkelerinin aşıları ve aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıması çağrısında bulunmuştu.
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rusya, vladimir putin, sergey lavrov, mariya zaharova, dsö, aşı, g20, tedros adhanom ghebreyesus, koronavirüs

DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü

11:52 31.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTedros Adhanom Ghebreyesus- Sergey Lavrov
Tedros Adhanom Ghebreyesus- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştüklerini ve küresel sağlık mimarisini güçlendirmek konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.
Twitter’dan açıklama yapan Ghebreyesus, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştük. DSÖ’nün sağlıkla ilgili tehditlerin önlenmesindeki kilit rolü de dahil olmak üzere, dünyadaki sağlık mimarisinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi’ni konuştuklarını da ekledi. Görüşme, Roma’daki G20 zirvesi kapsamında gerçekleşti.

Zaharova: Putin’in çağrısı için teşekkür etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da YouTube’da yaptığı açıklamada görüşmede Ghebreyesus’un Lavrov’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 ülkelerinin aşıları karşılıklı olarak tanıması çağrısı nedeniyle teşekkürlerini ilettiğini söyledi.
Putin, video konferans yoluyla katıldığı G20’de haksız rekabet nedeniyle hala tüm ülkelerin aşılara erişiminin sağlanamadığını belirtmiş ve G20 ülkelerinin aşıları ve aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıması çağrısında bulunmuştu.
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